人大DQ｜稱公眾關注議員失資格　律師會指港府需解釋新程序正當性

全國人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持港獨主張等5項情況下，經依法認定，即時喪失立法會議員的資格，相關決定，由香港特別行政區政府宣佈。政府隨即發新聞稿宣布，根據全國人大常委會作出有關決定，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失立法會議員資格，4人議席自本年7月30日起出現空缺。 香港律師會今日（13日）發表聲明，指留意到公眾對人大就立法會議員資格問題作出的決定，及特區政府宣佈四位議員喪失立法會議員資格的事宜表示關注。律師會稱，為確保特區政府的所有行為符合正當的法律程序、透明和問責，認為港府有責任清晰地回應上述關注，特別是取消資格的法律依據及其影響，包括令法律界在立法會喪失代表，以及授權港府按照人大決定中條文規定，宣布喪失立法會議員資格的新程序的合法性和正當性。

香港律師會發表聲明，認為港府有責任清晰地回應公眾關注，特別是取消資格的法律依據及其影響，包括令法律界在立法會喪失代表，以及授權港府按照人大決定中條文規定，宣布喪失立法會議員資格的新程序的合法性和正當性。（資料圖片）

律師會認為，法治是香港最大的優勢之一，稱「所有人均需確保法治不會以任何方式被削弱」，促請特區政府從速公開回應公眾的關注。

另外，大律師公會昨日（12日）亦發聲明，指港府基於選舉主任的決定，取消4名立法會議員在現屆立法會的延任資格，並以具追溯性的方式應用人大常委會的決定，「顯現不是正當程序」。