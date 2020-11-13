人大DQ｜7律師會理事批單由行政機關褫奪資格　剝奪政治參與權

全國人大常委會作出有關立法會議員資格問題的《決定》，訂明宣揚或者支持「港獨」主張、尋求外國或者境外勢力干預香港特區事務等行為，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。 港府其後DQ 4名民主派議員即公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌的議員資格，15名民主派議員隨即宣布總辭抗議。 7名律師會理事今日（13日）發表聯署聲明，指立法會議員是市民的代表，絕不能單由行政機關褫奪其資格，否則政治參與的權利必遭嚴重剝奪。

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7名律師包括張達明、帝理邁、羅彰南、林洋鋐、黃耀初、蔡頴德及彭皓昕，他們在聯署聲明中表示，對香港的法治情況表達深切的關注，質疑人大決定和政府公告褫奪四位立法會議員的資格，是違反法治、「一國兩制」原則、《基本法》第79條的規定、《基本法》保障的政治權利和自由，以及程序公義。

指以國安法生效前行為 判定不符國安法規定

此外，人大決定和政府公告褫奪該四位立法會議員的資格，乃認為由於在6月30日前，即國安法生效前，他們的行為不符合國安法的規定。7人說這樣表示國安法有追溯力，違反憲制原則和國際標準。

7人又指，法治原則是香港成功的基石，全賴它防止權力的肆意運用，以維護市民的權利。法治亦體現於公平地管治社會，市民的權利和自由得到保障。7人促請中國和香港政府尊重法治原則，不可以政治凌駕法治。