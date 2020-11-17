被林鄭暗批避難　梁振英：一直遇難而上　稱佔中學生僅靜坐無暴力

政府近月兩度動用《教育條例》取消專業失德教師的資格，全國政協副主席、前特首梁振英不斷通過社交網站狙擊教育界及教育局，並入稟高等法院，要求公開專業失德教師的姓名和學校名稱，更引述國家主席習近平的言論「為官避事平生恥」，批評教育局局長楊潤雄。特首林鄭月娥當時回應時指，政府取消專業失德教師的資格，正好體現本屆政府的決心，又指以往的政府做事比較「避難」，但今屆政府會迎難而上回應訴求。 梁振英今天（17日）接受港台節目《視點31》，他否認在擔任特首期間「避難」，強調在任特首的五年間，他在處理教育問題上一直「遇難而上」，指在「佔中」期間，有很多學生靜坐，沒有暴力行為，也沒有大量教師和學生被捕；反觀是次反修例風波中，出現了大量「聳人聽聞」的情況，百多個教師被捕、學生參與暴力示戚、投擲汽油彈等。

特首林鄭月娥回應指，政府取消專業失德教師的資格，正好體現本屆政府的決心，又指以往的政府做事比較「避難」，但今屆政府會迎難而上回應訴求。（盧翊銘攝）

梁振英接受訪問時表示，學生被「激進化」和「洗腦」，稱學生被教師私下攜同參與示威，家長敢怒不敢言，他指出「803基金」收到的投訴內容「聳人聽聞」，「教師關埋門沒有CCTV講嘢，內容聳人聽聞」，又指在諮詢法律意見後，會適時公布學校和教師名字。

梁振英提到小、中學出現退學潮，他稱並非因《港區國安法》，指在反修例風波期間，也有很多家長將學生送到英國等國家留學，避免子女被激進化。被問到為何他和教育育局長楊潤雄會擇送子女到外國讀書，梁振英解釋送子女出國讀書有很多原因，有人希望仔女能學習獨立，有些外國學校的質素較香港學校高，加上教育國際化，送子女留學不是等同作出了選擇、批評香港的教育制度。

「目前無考慮再參選特首」

梁振英四年前因家庭原因，決定不競逐連任行政長官，惟近期再度活躍。被問到現在是否已沒有家庭問題，梁振英沒有正面回應，僅稱看到去年示威場面，每個香港人也希望做些事，強調目前無考慮再參選特首。