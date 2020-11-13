審議大灣區專員撥款　鄭松泰積極發言　「我再問落去會變建制派」

民主派日前宣布總辭，立法會財務委員會今天（13日）召開會議，其中審議開設粵港區大灣區發展辦公室發展專員和助理專員兩個編外職位的撥款，年薪分別為3,127,200元及 2,179,800元。 在爭議聲中留任的熱血公民鄭松泰積極發言，指政制局申請撥款文件於去年中向立法會提供，惟中國已在今年十月在深圳改革開放四十周年前夕，公布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》，形容香港在國家規劃的角色與去年已有分別，質疑政制局向立法會提交資料陳舊的文件，他發言時笑言：「有無建制派問呢個問題？我梗係唔係建制派啦。」他在追問時再說：「我再問落去真係會變建制派」。

鄭松泰發言時自言：「有無建制派問呢個問題？我梗係唔係建制派啦」。他在追問時再說：「我再問落去真係會變建制派。」（資料圖片／張浩維攝）

通過一項撥款 商經局突撤項目

首個沒有民主派的財委會會議在下午三時許開始，會議以花近二十分鐘，通過在財政司司長辦公室開設1個首長級乙一級政務官的撥款；其後審議在商務及經濟發展局通訊及創意產業科保留2個編外職位的撥款，即保留1個首長級乙級政務官職位和1個首長級丙級政務官職位，以繼續檢討及修訂《廣播條例》(第 562 章)及《電訊條例》(第106章)的工作，以及制定立法建議，規管人對人促銷電話，建制派對項目提出大量質疑，最終討論超過一小時後，商經局突然撤回項目。

財委會其後審議有關大灣區辦公室的撥款，鄭松泰指出，大灣區規劃綱要去年2月「出台」，政制局於去年三至四月向立法會人事編制委員會提交撥款申請文件；鄭松泰質疑，《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》已在今年十月公布，香港角色已經有所不同，質疑政制局認為無需修改文件，仍沿用舊文件舊資料向立法會申請撥款。

鄭松泰：我再問落去真係會變建制派

政制及內地事務局局長曾國衞表示，文件雖然在去年擬定，在現在情況下，辦公室的工作只會較文件所述更繁重，無需再修訂。鄭松泰發言時自言：「有無建制派問呢個問題？我梗係唔係建制派啦」。他在追問時再說：「我再問落去真係會變建制派。」

項目審議近兩小時仍未完成辯論，最終首次沒有民主派的會議，只通過一項撥款，一項被突然撤回。

事實上，反對增設職位撥款是建制派的「主戰場」，兩周前的財會會議，民建聯成員發言時亦曾先後表達不滿將編外職位，轉為常額職位的撥款，令政府長遠開支大增。其中鄭泳舜就曾在會上發炮，批評政府一方面擔心兩元乘車優惠開支大增，但另一方面卻開設多個月薪高達二十萬元常額職位。最後政府在會議前臨時去信議員，宣布撤回相關建議。

財委會進度慢 朱凱廸「跌眼鏡」

財委會主席陳健波今天在會議上對出席官員說，立會今時不同往日，辱罵或不講道理的發言已減少，促官員不應如以往般「遊花園」，否則議員仍會否決撥款。

財委會的議程第九項是明日大嶼前期撥款申請，過往積極在財委會發言的前立法會議員朱凱廸在社交網站表示，按建制派在財委會「扮工」進度，相信東大嶼填海工程研究需在下星期才獲通過，形容進度令他「跌眼鏡」。