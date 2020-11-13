人大DQ｜黃毓民怒斥鄭松泰「垃圾」：留任無作為　不如加入建制派

人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，港府隨即禠奪4名民主派議員資格，觸發15名民主派議員總辭，唯屬非建制派的熱血公民鄭松泰決定繼續留在議會，稱總辭已過了最合適時機。 曾與鄭松泰在2016年組成「熱普城」參選的前立法會議員黃毓民，周三（11日）在網台節目中指「時窮節乃現」，批評留任只會毫無作為，形容鄭松泰是「垃圾」。他又指，如鄭松泰希望將來仍可勝選，「你去參加建制派好過！」

黃：鄭松泰當選因我出錢出力拉票

黃毓民在網台節目中談及民主派總辭，批評人大常委會和港府的決定破壞「一國兩制」，認為日後也不會再出現具備真正意義的選舉。

黃毓民其後提到19名民主派議員離任後，仍有屬於非建制派陣營的鄭松泰留在議會，批評鄭松泰於議會內「一啲作為都冇」，「咁嘅情況你都仲可以留喺立法會，仲期望之後選舉有得贏？你去參加建制派好過啦大佬！」 諷鄭「時窮節乃現」。他呼籲支持者罵臭鄭松泰，形容對方是「人渣」、「垃圾」，又指鄭松泰當選立法會議員，是因為他「仆心仆命」，出錢出力為他拉票。

黃毓民又談及民主派總辭後的立法會定位，他相信議會不能再監督政府，建制派也只是「奴才」，只跟政府「狼狽為奸」。

▼「熱普城」參選16年立法會 鄭松泰批有人「搞教主」▼

鄭松泰曾稱：「沒有黃毓民，我們什麼都不是」

2016年，黃毓民與熱血公民、香港復興會組織組成「熱普城」聯盟，派出5人參選，當中黃毓民在九龍西爭取連任、鄭松泰參選新界西，並以「永續基本法」及「五區公投全民制憲」為競選綱領。

鄭松泰當時在網台節目批評，時任「本土民主前線」梁天琦為「青年新政」助選，是無視大局「搞教主」，稱「沒有黃毓民，我們什麼都不是」，期間更一度哽咽。「熱普城」最終僅得鄭松泰一人當選，黃毓民連任失敗，「熱普城」隨時解散，雙方關係漸轉差。

立法會前議員黃毓民曾就 2016年立法會選舉，與熱血公民、香港復興會組織組成「熱普城」聯盟參選，當中黃毓民參選九龍西、鄭松泰參選新界西，並以「永續基本法」及「五區公投，全民制憲」為競選綱領。聯盟在 5 區各派一張名單參選，最終僅得鄭松泰一人當選。（資料圖片）

港澳辦不點名讚鄭松泰留任「明智之舉」

國務院港澳辦日前發聲明，對民主派議員總辭表示嚴厲譴責，再次表明了與中央頑固對抗的立場，形容是對中央權力和《基本法》權威的公然挑戰。發言人又不點名稱讚留任的鄭松泰，「一部分被標籤為『反對派』的議員沒有被綁架上『總辭』的戰車，而是選擇繼續履行議員職責，這樣的明智之舉值得肯定」。