政圈風聲｜建制倡抽起明日大嶼前期撥款　改市建局研究　政府企硬

隨著延任一年的立法會下周復會，政界焦點將再轉移至立法會議事廳內，新一輪政治攻防戰一觸即發，其中特首林鄭月娥在2018年提出的明日大嶼願景更是當中的熨手山芋。財政司司長陳茂波早前指，在現時的經濟困境下，政府更應推出逆周期措施，創造更多職位，包括涉款約5.5億元的明日大嶼前期研究，有關項目早已排在立法會財委會議程上。 面對政府庫房儲備在經濟下行期間「縮水」，亦有不少質疑指計劃是「倒錢落海」，據悉，有建制派近日醞釀游說政府抽起明日大嶼前期研究撥款，改由市區重建局或房委會等負責，相關款項由該機構承擔，既可免卻花費公帑爭議，避過一場立法會拉布戰，款項亦料較5.5億元為少。

林鄭在2018年《施政報告》提出涵蓋中部水域交椅洲和喜靈洲附近人工島、大嶼山北岸和屯門沿海地帶等的明日大嶼計劃。預計可建造約1700公頃的人工島，興建26萬至40萬個住宅單位。政府當時爭取於2025年展開首階段的填海工程，惟因計劃一直備受爭議，現時預計最快於2027年開始填海，預計2033年有首批住戶入伙。

根據去年發展局公布的造價預算，明日大嶼整項計劃將高達6千億元。立法會工務小組早於去年5月已通過涉及5.5億元的前期研究撥款，惟在上年度的立法會內，有關申請仍未獲財委會通過。政府原本需要在新一屆會期從頭再來，但現在立法會會期延任最少一年，故有關撥款未至於「胎死腹中」。

抽起撥款涉面子問題 政府憂釋放錯誤信息

面對民主派的猛烈反對攻勢，加上一年後的選舉逼近，若政府硬推具爭議性撥款或會不利建制派選情。有建制派中人近日建議，政府應抽起明日大嶼前期研究撥款，改由市區重建局或房委會等法定機構負責。該建制派指，已向發展局轉達相關建議，認為由該等機構負責前期研究，可免去「用政府錢」的質疑，造價亦會較現時的5.5億元低。

不過，據悉政府已明確拒絕了建制派有關要求，回覆是「技術上做不到」，即無法將明日大嶼的前期研究交由法定公營機構負責；當局亦憂慮會釋放錯誤信息，以為政府是向反對計劃的人士「跪低」。

黃偉綸：可參考「沙田第一城」模式公私合營

事實上，發展局局長黃偉綸日前回應外界對明日大嶼造價憂慮時，亦大打「開口牌」，他指出，根據以往香港的經驗，大型工程如透過適當的政府和私營機構合作，政府不需要從公帑資助這些項目的興建，他引用沙田第一城的模式作例子，指出當年是透過公私合營的方法，填海費用由私人機構承擔，私人機構拿取少部份土地做私人房屋項目發展，大部份土地會交回予政府興建公營房屋，亦會建造香港經濟所需求的公共大型設施，例如工業區、道路等。

黃偉綸又稱政府接下來會就財務安排，特別是融資上的不同可能性，進行詳細研究及考慮，重申「用什麼方法最好，研究後便會知道。」

建制埋怨政府不願變陣 恐拖累明年立法會選情

有建制派人士批評政府不願諗計「變陣」，令建制派陷入兩難之地，如果不支持通過撥款猶如拖明日大嶼計劃後腿，但若投票通過撥款，又可能遭到反對者的圍攻，現時社會對明日大嶼的撐反民意兩極，即有近半甚至更多市民對計劃反感，恐會影響明年立法會選情，「萬一真係咁，唔知政府到時孭唔孭得起呢？」