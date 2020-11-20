政圈風聲｜留學生放聖誕假返港恐高危　行會成員批政府無對策

新冠肺炎疫情有反彈跡象，昨日（19日）本港新增12宗確診個案，另有逾20宗初步確診，加上外國留學生於返港放聖誕假的高峰期將至，第四波疫情似乎來勢洶洶。

目前政府已要求所有從外國抵港者要到酒店檢疫14日，但有行會中人直言不足夠，指英美等地疫情嚴重，留學生屬「高風險人士」，而入住酒店有機會與「Staycation」住客交叉感染，更建議限制回港班機數目，減低留學生返港誘因。

不過，行會成員湯家驊指《基本法》保障港人有出入境自由，不能限制港人回港，目前只能要求檢疫人士嚴格遵守隔離要求。

憂留學生回港成「炸彈」

港府早前宣布，本月13日起所有曾到訪中國以外國家的人士，抵港後均需在酒店檢疫14日，由於接近海外留學生返港度假高峰期，部分酒店12月初的客房預約已爆滿。政府前日（18日）召開特別行會，再通過收緊檢疫安排，除非獲授權人員同意，受檢疫人士不得容許他人，進入正進行檢疫的酒店房間，任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點或容許探訪者進入接受檢疫酒店房間，均屬刑事罪行，一經定罪，可被判監禁6個月及罰款25000元。

有行會成員透露，曾與官員討論如何處理留學生放假回港問題，擔心隨時成為新一波「爆疫」源頭，但政府只強調港人可自由出入境，不能限制香港居民回港，又稱會密切注視情況，但未提出具體方案，例如要求檢疫者在指定酒店檢疫。

該行會成員指，雖然政府收緊酒店限制，避免親友探訪檢疫者，但檢疫者可能會離開酒店房，「愛子深切」的家長為補充物資時，亦可能與子女短暫會面。該人批評政府「太好人」，形容留學生回港隨時是「炸彈」，但政府好像無對策。該人提出「大膽」建議，提出限制回港班機次數，「如果每日得一班機返香港，雖然都有學生返來，但可減低他們回港的誘因。」

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湯家驊：不可能阻香港人回港

不過，行會成員、資深大律師湯家驊表示，根據《基本法》第31條，香港居民有出入境的自由，「無辦法堵截，他們是香港人，不可能不讓他們回港」，政府只能要求檢疫人士嚴格遵守隔離要求。

另一行會成員指，英、美等地疫情嚴重，留學生回港屬「高危人士」，但港人有權出入境，即使減少回港航班，仍會有一定數量學生返港，而且此舉只會「炒貴」機票，認為不如從檢疫方面想辦法。

其實，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉早前曾指，多間尖沙嘴酒店爆疫反映未做到「滴水不漏」，除了要避免親友探訪檢疫者，更促請設定點酒店集中檢疫。他指，外國留學生將於未來一至三周回港度聖誕新年，盼能在他們回來前堵塞酒店的潛在漏洞。