數據看藍營KOL崛起之路　三人躋身港區YouTube百大　月入平均5萬

泛民一直擅長線上傳播及動員，去年反修例風波期間更是如此。建制在網上部署一度落後，至同年7月起才開始急起直追，新民黨李梓敬其後更發起「KOL100」計劃，與一眾藍營KOL推出網上攻勢。 《香港01》以詳細YouTube數據，透視藍營YouTuber的崛起與內容策略。數據顯示，不少藍營YouTuber均於反修例示威爆發之後湧現，包括早前與何君堯合組名單參選立法會的華記、黑超哥等，似為抗衡對方陣營的網上攻勢。 這一年間，藍營頻道整體上出片頻密且定時，可達每日一片。內容各有定位，平均逾12萬訂閱者，不少KOL影片平均觀看次數逾萬，當中如李梓敬及前工聯會區議員陳穎欣等，影片平均收視超過20萬，位居本港前100名內。

抗衡黃營 去年後半年藍營頻道湧現

記者根據網上資料，整理出23個藍營YouTube頻道（見下表），發現當中有10個頻道均為去年7月後才設立，包括早前與何君堯合組名單出選立法會的「華記」楊官華及「黑超哥」許民楓的頻道。

另有YouTuber設立頻道多年，但在去年下半年才開始活躍，初期似為抗衡示威者陣營的網上攻勢，影片多關於示威，後期開始力推23條、「港版國安法」，以及「全民檢測」。

區議員連任失敗轉型做YouTuber

此外，有人在區議會選舉中落敗後轉營做KOL，如工聯會前區議員陳穎欣，以及曾在黃大仙區參選的社區主任莫嘉傑（別名「肥仔傑」），兩人頻道皆於去年12月創立，影片平均觀看次數均逾10萬次，甚至超過以網上互動見稱的葛珮帆及何君堯。

陳穎欣的YouTube頻道於2019年12月建立，現有22.7萬位訂閱者。

莫嘉傑的YouTube頻道「肥仔傑」同於2019年12月建立，現有21.6萬位訂閱者。

影片主要為政治內容 亦不乏娛樂、藍店推介

縱觀藍營頻道內容，各有分工，政治人物如李梓敬、陳穎欣等，多在頻道中論政，有時以誇張標題回應當期新聞事件，如李梓敬2月有關醫護罷工的影片「逃兵醫護罷工，導致病人慘死？點解主流媒體無報道？」而如華記、黑超哥、大衛Sir般，則着重請願及街站活動的片段，並不時請來藍營支持者，以及自稱是被示威者襲擊、受示威影響的市民一同拍攝節目。藍營影片標題時有誇張用詞，亦會以傳聞或疑問式標題吸引觀眾，如「羅冠聰淆底逃亡，逃亡路線大揭露？」、「傳聞（請fact check）壓頸殺黑人警察自殺身亡」等。

藍營頻道在評論示威事件及黃營行動以外，亦會拍攝不少生活點滴，一眾YouTuber會合作做節目推薦新人，又會一同到訪藍店宣傳「藍色經濟圈」空姐牛肉飯，甚至一同拍攝旅遊節目；也有頻道原本主打煮食、知識分享，後因應示威事件而增加政治內容。

李梓敬、陳穎欣平均收視過10萬 估計每月廣告收入逾3萬

雖然不少藍營頻道最初是為了抗衡黃營而起，但經過近一年時間，部份頻道已能建立一定的觀眾群及影響力，平均逾12萬訂閱者，不少KOL的影片平均觀看次均逾萬。

當中，李梓敬、陳穎欣、莫嘉傑等人的影片平均觀看次數超過25萬，黑超哥、華記等其他KOL的影片平均觀看次數也能達到3萬以上。而根據YouTube影響力統計平台NoxInfluencer的統計，前者三位均排在香港區YouTuber影片平均收看量的前100名內。

訂閱量方面，李梓敬、陳穎欣、莫嘉傑分別擁25、22及21萬訂閱者，據統計，他們的訂閱者數量均排在香港地區內YouTuber前250名以內。排行榜前250名多是藝人、娛樂台及非政治類YouTuber，同樣榜上有名的黃營政治人物類KOL包括有周庭。

YouTube影片同時為影片創作者帶來廣告收益，YouTube根據影片創作者的影片點閱量計算廣告分成。據NoxInfluencer估算，李梓敬、陳穎欣、莫嘉傑三人的影片每月可獲約3萬至7萬元收入不等，平均月入5萬元；，而黑超哥、大衛Sir等KOL亦有約1萬至2萬多元收入。影片的觀看人數及訂閱人數越多，廣告收入越高。