55%受訪者反對明日大嶼　尹兆堅：政府低估成本、高估回報

明日大嶼填海計劃開支龐大備受爭議，民主黨及公民黨早前進行民意調查，發現有55%受訪市民反對該項目，認為會浪費香港財政儲備。民主黨土地房屋政策發言人葵青區議員尹兆堅，特首林鄭月娥「堅持倒錢落海」，擔心最終需要全體港人埋單。

指政府以經濟穩健情況估算賣地收益

民主黨及公民黨今日（20日）公布明日大嶼民意調查結果，55%受訪者反對項目。尹兆堅質疑，政府低估成本、高估回報，指就算未計成本上漲，以2018年9月價格估算，明日大嶼的填海及接駁基建成本勢破萬億元。他續指，政府以環球經濟穩健的情況估算賣地收益，未計及疫情和《港區國家法》實施的影響，指是過份樂觀。

尹兆堅又建議政府重新評估新辦公模式對商業用地的需要，否則或會錯判形勢，高估賣地收益。至於以發債形式興建明日大嶼，尹兆堅稱全球經濟下挫時發債，猶如舉債豪賭，恐怕一鋪清袋。

尹兆堅（右）批評發債興建明日大嶼是舉債豪賭，李嘉豪（左）則表示政府應優先發展棕地。

李嘉豪指應善用資源 優先發展棕地

公民黨離島區議員李嘉豪則表示，近七成受訪者認為，面對經濟轉差，政府有限的資源應優先解決民生及經濟問題。調查顯示，有六成受訪者認為政府應優先發展棕地，批評政府未有善用最少5,000多公頃的土地。

他又指現有土地已能興建60萬個單位，讓170萬人居住，而香港人口預計會在2041年達到811萬高峰，較現時僅多60萬人。