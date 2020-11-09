市民申請交椅洲附近改劃保留區禁填海　與明日大嶼重疊冀還海於海

「明日大嶼」填海計劃有死灰復燃跡象，再次引起社會關注。坪洲填海關注組成員上月以個人身份，向城規會申請將交椅洲附近約328.37公頃海域，由原本的貨櫃碼頭及貨櫃後勤用地等，改劃成海洋功能保留區。有關地帶正與明日大嶼人工島高度重叠，以期「還海於海」。 多個關注團體今日（9日）召開聯合記者會，呼籲市民以一人一信方式向城規會表達贊成是項申請的意見。申請人亦重申，希望透過改劃保留該處海域免受破壞，長遠亦不得填海，認為城規會應以同一標準獨立檢視每宗申請，不應受仍未獲前期撥款的明日大嶼工程影響。

坪洲填海關注組召集人馮錦霖提出改劃「大嶼山東北部份分區計劃大綱核准圖」，將位於中部水域預留作「貨櫃碼頭」﹑「貨櫃後勤用地」連同夾在前述地帶的「休憩用地」大片海域改劃為「海洋功能保留區」。申請涉及大嶼山竹篙灣地段第4號及第6號（部分）約328.37公頃用地，涵蓋小交椅洲，及在交椅洲附近一帶水域。

申請文件指出，會保留海洋基本功能讓公眾所用，包括船隻航行、捕魚、海上駕駛、康樂活動及海洋生態等社會科學或自然科學研究，但不得進行填海造陸，或大規模永久覆蓋海面的發展，亦不得進行海洋資源的開採、挖掘或海床地貌的破壞。公眾在周五（13日）或之前可就申請 （Y/I-NEL/1）提出意見。

馮錦霖解釋，該幅多年前預留、早已被港府放棄的貨櫃碼頭用途選址的潛在填海區已失去規劃上功能，但「大嶼山東北部分區計劃大綱圖」十多年沒有修訂，加上本港貨櫃吞吐量明顯呈下降趨勢，繼續預留已不設實際。

多個關注團體召開聯合記者會，呼籲市民以一人一信方式向城規會表達贊成是項申請的意見。（受訪者提供）

環團撐改劃 促港府積極擴大受保護海域

多個環保團體發起一人一信支持是次申請，認為申請地點及附近水域具生態重要性，是不少具保育價值物種的棲息地，例如罕有海筆，鄰近島嶼亦有國家二級保護野生動物白腹海鵰的繁殖紀錄，周公島更是香港獨有的鮑氏雙足蜥的棲息地。

此外，綠色力量總監鄭睦奇指出，為符合《生物多樣性公約》，港府需採取不同手段保護海洋及本地的生物多樣性，根據愛知生物多樣性2020年目標，各地政府要劃出至少10%海域作出有效及公平的管理、強化保育，但本港現時只有少於3%海域被劃為海岸保護區或海岸公園，連同擬建的南大嶼海岸公園及為補償機場三跑的海岸公園，比例僅增加至5%。他又指，《公約》已初步將 2030 年的目標定為30%海域為有效和具連結性的保育區，故港府必須在可見未來積極擴大受保護海域。

↓明日大嶼計劃概況↓

籲周五或之前向城規會表達贊成

涉款約5.5億元的「明日大嶼」前期研究撥款重返財委會議程，會否影響改劃申請？馮錦霖認為，明日大嶼工程並未展開，申請改劃地點預留填海作貨櫃碼頭已沒有必要性，加上城規會自稱為獨立法定組織，理應以同一標準將每宗申請獨立檢視，並羅列通過或否決理據。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑呼籲市民透過城市規劃程序，盡量開拓對海洋的保護；若改劃申請最終被否決，會視乎各部門理據，再決定下一步行動。