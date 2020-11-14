尼泊爾領事館質疑員工檢測假陽性　醫管局：患者有抗體故准出院

日前從尼泊爾抵港的30歲女患者（第5405宗）為尼泊爾駐港領事館職員，即獲豁免檢疫人士。領事館周五（13日）上午在其Facebook專頁公布，該患者的檢測結果原來呈陰性，已出院並恢復工作，其同事認為港府檢測結果出錯。

聯合醫院於周五晚上回覆事件稱，患者入院時的檢測結果為陽性，但病毒量偏低，而且體內有抗體，即並無傳染性，院方於周四（12日）已安排她出院。

（尼泊爾駐港領事館Facebook專頁截圖）

尼泊爾領事館FB宣稱「非陽性」 即時上班

於本周二（10日）坐「疫機」從尼泊爾抵港的30歲女子（第5405宗），同日返抵紅磡住宅都會軒1座住所後被通知確診，後證實她為豁免檢疫人士。

尼泊爾駐港領事館周五早上在其Facebook專頁公布，接獲衛生署通知，被通知新冠肺炎結果為陽性的領事館職員（即第5405宗個案），檢測結果原來呈陰性。該名員工已毋須隔離並能返回工作崗位，領事館的服務正陸續恢復。有領事館職員向《香港01》稱，難以相信同事能在24小時內康復出院，質疑衞生署檢測結果出錯。

聯合醫院表示，病人體內有抗體，並無傳染性，符合出院標準。（資料圖片）

聯合醫院：患者病毒量偏低 體內有抗體

衞生署回覆事件稱，該病人於當日經檢測後結果呈陽性，證實為新冠肺炎確診個案。衞生防護中心在接獲確診個案的通報後，會即時展開流行病學調查，並進行追蹤接觸者的工作。

聯合醫院表示，於周三（11日）經衞生防護中心轉介，接收該名病人，病人當時沒有病徵，情況穩定。院方為該名病人進行病毒檢測，結果為陽性，但病毒量偏低，而病人之驗血報告顯示病人體內有抗體，並無傳染性，符合出院標準。醫護人員安排病人於周四（12日）出院。

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患者符合出院標準，屬於無傳染性，但當局仍建議出院後應進行14日醫學觀察。