民政處禁區議會印「一生平安」揮春　稱有政治意義「惹公眾不安」

由民主派主導的區議會，又與政府起磨擦。黃大仙區議員莫綺霞在Facebook發文，指區議會提議印製「一生平安」揮春派街坊，惟被民政事務處轄下的區議會秘書處指，「一生平安」的字句常被用以鼓動市民參與不合作運動或表達政治訴求，含有政治意義，以此字句印製揮春「有可能引起社會大眾的誤會或導致不安」，要求改用其他常用新春賀語代替。

黃大仙區議員莫綺霞在fb指，今屆區議會提議印製「一生平安」揮春派予街坊，惟被民政事務處轄下的區議會秘書處拒絕。（莫綺霞fb）

秘書處要求25日前書面回應

莫綺霞表示，今屆黃大仙區議會希望撥款製作屬於香港人的揮春，提議印製「一生平安」，取代過往每年一模一樣的揮春設計。不過，她昨日（20日）收到黃大仙區議會秘書處回覆，指「一生平安」的字句被網民或政治人物廣泛使用於不同網上平台，用以鼓動市民參與不合作運動或表達政治訴求，「『一生平安』的字句非但不是常見的新春祝頌語，更在社會事件的背景下含有政治意義，以此字句印製於揮春，有可能引起社會大眾的誤會或導致不安。」

秘書處指，希望議員在處理區議會撥款活動時，留意《運用區議會撥款守則》，包括須向公眾負責，確保區議會撥款使社會受惠，以負責任和向公眾負責的態度履行職責，當中涉及相互尊重、社會和諧等原則。秘書處建議黃大仙區議會使用其他常用新春賀語代替，並於11月25日或之前作書面回覆。

莫綺霞批評當局故步自封、自我審查，又徵集網民意見回應秘書處。民主派去年在區議會大勝，奪得17個區議會控制權，與政府關係亦急速惡化，民政專員不時拒絕討論國安法、反修例事件等政治議題，甚至聯同秘書處拉隊離場。