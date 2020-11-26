施政報告｜林鄭稱發表報告「無連任意圖」：田北辰害咗我

特首林鄭月娥昨日（25日）發表的《施政報告》中，以大量篇幅提及中央對港支持、以及種種融入內地、大灣區發展的措施。實政圓桌立法會議員田北辰昨日形容，報告是林鄭爭取連任的政綱。 林鄭今早在立法會答問會的開場發言，點名多名議員並指當局已採納他們的意見。田北辰其後發言指，希望自己今日提出建議後，特首下次到立法會時亦會提及他的名字，更稱「我唔會害你嘅，你應該都好想做，亦都對香港好」。 林鄭回應指，會將他的建議記錄在案，下次會提及其名字。她笑言，對方稱今份《施政報告》是為求連任，「已經害咗我㗎啦」，強調自己並無此意圖。

+ 2 + 2 + 2

同意安排指定酒店作檢疫



田北辰在會上指，機場是本港抗疫工作的缺口，第一是旅客自行留下的深喉唾液樣本，檢測結果未必準確；第二是容許從高風險地區返港人士，自行選擇及前往酒店。他建議，應改為採集咽喉與鼻腔合併拭子採樣，及由當局安排專車接載呈陰性的旅客到指定酒店檢疫。

林鄭回應指，當局正積極研究田北辰的建議，本港經過普及社區檢測後亦已訓練出大量採樣員，有關採樣問題應可改善。她又同意應安排指定酒店作檢疫，正與酒店商討，相信有指定酒店後安排專車亦會簡單。

田北辰昨指新一份《施政報告》是為林鄭爭取連任，林鄭今日在答問會指其言論「害咗我」，她發表《施政報告》「無連任意圖」。（鄭子峰攝）

田北辰發問時由於遲遲未入正題，被主席梁君彥提醒需盡快提出問題，田北辰自言是在發表意見，梁君彥反駁指，「呢個唔係你發表《施政報告》嘅場合」，引來哄堂大笑。