林鄭向國際社會簡介《施政報告》　強調掌握香港憲制秩序十分重要

行政長官林鄭月娥今日（十一月二十六日）與外國領事團和國際商務委員會成員會面，向他們簡介昨日發表的二○二○年《施政報告》，超過80位成員出席。

林鄭月娥首先闡述《施政報告》中「堅持『一國兩制』」的一章，重申清楚了解香港特別行政區的憲制秩序十分重要；她說《香港國安法》的實施讓香港恢復穩定，強調個人的權利和自由會繼續得到保障。

行政長官林鄭月娥今日（十一月二十六日）與外國領事團及國際商務委員會成員會面，向他們簡介昨日發表的二○二○年《施政報告》。

林鄭向外國領事團及國際商務委員會成員表示，香港一直是個國際城市，日後亦然。國際聯繫是香港的主要優勢之一，令香港發展成為今日的國際金融、貿易和商業中心。香港特別行政區將透過這項獨特優勢，參與國家的『雙循環』經濟策略和更好地融入國家發展大局。「我們決心加強與國際的聯繫，以保持香港的競爭力。」

林鄭月娥亦詳細介紹中央就七個主要政策方向給予香港的支持。她歡迎海外商界把握當中的良機，尤其是提升香港作為國際金融中心、國際航空樞紐和國際創新科技中心地位的措施所帶來的機遇。

她說：「自二○二○年《施政報告》宣布香港特別行政區將致力爭取於二○五○年前實現碳中和後，我們從海外的經濟貿易辦事處收到了外國夥伴非常正面的評價。環境局會爭取時間努力制訂更進取的減碳排放策略和措施，歡迎海外司法管轄區與我們分享經驗。」