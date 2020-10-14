「香港解密」曝段崇智資料　中大已要求移除　不排除向私隱署投訴

一個名為「香港解密」的網站日前公開香港中文大學校長段崇智的私人資料，標註其為「亂港黃師」，指控他「目無法紀，公開袒護參與暴動被捕學生」，並刊登其辦公室電話及出生日期，人際關係一欄亦有顯示其妻子的名稱。 中大回覆《香港01》查詢時表示，基於《個人資料（私隱）條例》，校方聯絡「香港解密」網站負責人，要求盡快移除該網站上有關校長段崇智教授的個人資料。校方不排除向個人資料私隱專員公署作出進一步投訴。 《香港01》已就事件向中大及個人資料私隱專員公署查詢。

列明「暴徒」停止起底才會撤銷網頁

「香港解密」網站過往多次以不同域名，每次均在爭議及投訴聲中關站。網站首頁的聲明中指，去年6月開始反修例事件全面轉向暴力，稱「我哋相信邪不勝正，所以我哋設立咗香港解密網站，得到好多網民嘅爆料、支持同幫助」。網站明言，要求「暴徒」停止起底警察與親中人士，删除舊資料，「删除之後，我哋網站會即時撤下所有個人私隱。」

網站的「亂港黃師」欄目中，囊括約30名教育界人士的個人資料，當中包括多名教協成員，例如葉建源、張銳輝及方景樂等。捲入去年歷史科試題風波的考評局前評核發展部經理楊穎宇亦遭公開其個人資料。

至於涉及中大校長段崇智的欄目中，網站斥其為「亂港黃師、放棄為人師表責任，目無法紀，公開袒護參與暴動被捕學生」。在其個人簡介中包括其出生日期及辦公室電話，人際關係部分亦包含其妻子的個人資料。

中大校長段崇智的辦公室電話及出生日期等資料被公開，更被檢註為「黃師」。（「香港解密」網站截圖）

中大回覆查詢時表示，基於《個人資料（私隱）條例》，校方聯絡「香港解密」網站負責人，要求盡快移除該網站上有關校長段崇智教授的個人資料。校方不排除向個人資料私隱專員公署作出進一步投訴。