只向罷工醫護扣薪　醫管局稱合情理　梁振英批范鴻齡「恥上加恥」

醫管局員工陣線今年2月初發動罷工，至少7,000名員工響應。醫管局昨（27日）決定向經核實曾於今年2月3至7日期間缺勤的員工，收回已付給員工的相關工資，並不會就此作出其他人力資源方面的跟進。局方相信此安排對有關員工的缺勤情況已作出合情、合理、合法及公平的處理。醫管局主席范鴻齡稱，希望今次決定可以釋除同事疑慮，讓大家專心工作，應對冬季服務高峰期以至新一波新冠肺炎疫情。 全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook表示，范鴻齡只是收回罷工人員的工資，不會有其他懲罰，並指決定合情合理合法及公平「是廢話，是恥上加恥」，又認為今次是「為官避事平生恥」、姑息養奸的例子之一。

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梁振英認為，今次事件會助長醫管局員工在香港人最需要醫療服務的時候罷工，「因為代價只是扣工資」。他又強調，范鴻齡要拿出醫管局的立場和態度，「如果認為沒有現行法律開除或懲罰在疫情期間罷工、要一鑊撬出香港人的員工，就請提出修改法律或者立新法的建議」。

梁振英在帖文最後說，若有病人或家屬因為任何醫護人員在疫情期間罷工而遭受損失，可致電《803基金》熱線，基金會認真考慮支持受害人或其家屬起訴醫管局及失職人員。