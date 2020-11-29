施政報告︱陳帆：公屋輪候時間待5年後才有大改善

特首林鄭月娥上周三發表施政報告，提到政府已全數覓得興建316,000個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來十年約301,000個公營房屋單位的需求，是《長遠房屋策略》推出以來首次；至於明日大嶼計劃亦會繼續推展。發展局局長黃偉綸、運輸及房屋局局長陳帆今日（29日）出席商業電台節目，進一步回應相關政策內容。 黃偉綸表示，政府對未年10年的建屋目標相當有信心，覓得的330公頃土地，預料可滿足未來十年約31.6萬公營房屋單位的需求，又形容造地工作是「一步一腳印」。陳帆則承認，由於建屋需時，相信現時達5.6年的公屋平均輪候時間，要到5年後才會有大改善。

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黃偉綸表示，政府覓得的330公頃土地，預料可滿足未來10年公營房屋單位的需求。當中，約三成半是來自擴展新市鎮及新發展區，其中東涌擴展區的規劃程序已做完，古洞北、粉嶺的工作亦很順利；四成是改劃土地，現時已經完成三分之二改劃工作，形容造地工作是「一步一腳印」。他又指，現時全港約有1,500公頃棕地，約800公頃已納入政府規劃，其中有8個棕地群共約160公頃，預料可提供約2萬多個公營房屋單位。

提到填海，黃偉綸表示在交椅洲填海（明日大嶼）每平方米成本約為1.4萬元，實際上和收地差不多，再加上收地會有更多額外的行政成本，而現有土地要作綜合規劃都有很多限制，例如有河流、自然環境等，要作高密度發展就更難，但填海新增土地則沒有這些問題；況且中部水域也不是中華白海豚的棲息地，料對生態影響未至太大，當然政府會小心處理環境問題。他又提到，面對未來香港人口可能增至810萬、住戶數目增多、人口老化帶來的社福設施需要、建築物的老化，香港未來需要約一百萬個新增單位，明日大嶼就可提供其中15萬至26萬個。

至於「土地共享先導計劃」，黃偉綸指目前有約10個項目在商討中，需先解決配套等技術問題，商討完成後才會接納正式申請，預計到明年就會有項目正式提出申請。他指，政府其後會將項目公開以增加透明度，並做好把關，包括研究對交通、環境等的影響。

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陳帆：公屋輪候時間 料5年後才有大改善

陳帆表示信任發展局的工作，認為政府覓地的過程認真，運房局及發展局都正在追落後，形容「塊塊地都辛苦」。他指，政府會將行政及法定程序、發展基建、土地平整等程序都納入建屋時間內，亦有研究交通影響評估、環評及地區諮詢等，綜合各項因素後，預料未來10年內可以達標的土地才會計算在內，如擔心建屋進度會有延誤則會拒諸門外，因此31.6萬的數字沒有「水分」。

有關現時公屋平均輪候時間達5.6年，陳帆承認未來10年所能興建的31.6公營房屋單位中，未來5年只有其中約三分一，即10萬1千個單位落成，後5年則會有約21萬個單位。因此他相信，公屋輪候時間要到後5年才會見到大改善。

陳帆又提到，明白到短期內對公營房屋的需求很迫切，但建屋需時，因此政府已提出租用酒店或賓館，為居於不適切居所的人士提供過渡性房屋。他指，疫情下部分酒店或賓館要關閉，若業主願意在未來兩、三年提供渡性房屋，可以將酒店賓館改裝，政府能通過過渡性房屋的計劃提供資助，這既可善用資源，也能幫助業主暫時降低成本渡過難關。