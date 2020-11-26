政府稱發展高球場用盡交通承載力　尹兆堅質疑自打嘴巴、規劃失當

特首林鄭月娥昨日（25日）發表《施政報告》，表示已全數覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來十年長策目標。當中粉嶺高球場的房屋供應量更較年前提出的方案，增近一倍至9000伙。 發展局局長黃偉綸今日（26日）說，上述見得的土地中，三成半土地來自新發展區，四成來自改劃土地，又稱已用盡粉嶺高球場交通承載力。而新一份《施政報告》附篇中有提到，政府於新市區及新市鎮內，容許公營房屋用地的地積比率增至三成。民主黨土地房屋政策發言人尹兆堅稱，政府不應視增加地積比率為「靈丹妙藥」，否則將令地區規劃失衡；他又稱政府早前未決定收高球場，曾稱要考慮交通問題，斥政府自打嘴巴，質疑將致規劃失當。

運房局局長陳帆及發展局局長黃偉綸出席記者會，講述施政報告措施。（鄭子峰攝）

新一份《施政報告》預告未來十年公營房屋供應量將首次「達標」，可供應31.6萬伙公營房屋單位。新增土地中有部分來自新發展區、改劃政府土地等，其餘則為房委會地盤及棕地。而考慮到粉嶺高爾夫球場周邊的交通限制後，於不擴闊粉錦公路下，單位供應量仍可增加至9000伙。

政府選定新市鎮分區 增公屋地積比率最多三成

根據新一份施政報告附篇，當中亦提到於主要市區及新市鎮的選定發展密度分區內，於技術可行情況下，容許公營房屋用地的住用地積比率由原本兩成增加至最多三成。發展局局長黃偉綸今日（26日）於記者會上，被問到31.6萬伙單位的供應來源，僅稱有三成半的土地來自新發展區，主要為古洞北、粉嶺北及洪水橋新發展區，四成土地為改劃土地，大部份完成規劃。他又稱，局部發展高球場已用盡新界北交通承載力，「已經打爆咗。」

林鄭曾指收高球場需處理交通問題 不是快的選項

不過，翻查過往報道，於2018年土地供應專責小組未提交報告時，特首林鄭月娥曾稱需要待小組報告再決定是否收高球場建屋，但指需要處理包括交通在內等多個問題，不會是一個快的土地供應選項。而發展局局長黃偉綸亦曾稱，若全面收回球場，要考慮交通基建問題。政府其後宣布收回部份高球場發展時，亦指在現有交通情況下，於40公頃土地建4000多伙已差不多是上限。

尹兆堅：增地積比率將構成規劃失當

民主黨土地房屋政策發言人葵青區議員尹兆堅批評，上述土地來源已於政府原有的土地列表，而該批土地需要經過好多程序才可供應房屋單位，質疑政府「篤數」，未能於10年內提供31.6萬伙單位。

他又斥黃偉綸於記者會上公開說「打爆」高球場周遭的交通承載力是「失職」，認為於局部地方增加單位將構成規劃失敗。他稱本港發展密度高，難避免增加地積比率，但政府不應視其為「靈丹妙藥」。他指，若增加地積比率將「牽一髮動全身」，包括需要增建配套配合人口增長，未必有足夠土地。

陳劍青：供應量「可以隨意改」向市民傳遞混亂訊息

本土研究社陳劍青指，政府早前指短中期土地供應有短缺，但現時卻單靠提升地積比率等方法滿足10年房屋供應目標，形容為向市民傳遞 「混亂訊息」；又指政府「炒舊數」以達標。他稱，單靠提高地積比率或增加社區的交通負荷，並未有策略地規劃用地。他稱，房屋供應目標一般與落成量有落差，認為供應量「可以隨意改」。他又指，粉嶺高球場有部分地方原劃作中低密度發展，估計政府提高有關位置的發展密度，令可供應單位量增一倍。

八幅可發展公營房屋棕地群

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發展局局長黃偉綸於記者會上，亦稱於未來5年會以《土地收回條例》收回約400公頃土地，形容有關土地「唔係好起眼」，「我哋默默耕耘做好多功夫。」不過，林鄭月娥於去年發表的施政報告亦曾指，會引用《收回土地條例》收地，當時稱已知會收回約700公頃私人土地，其中400多公頃會在未來5年收回，意味著今年的收地目標與去年相同。

發展局局長黃偉綸於記者會上，亦稱於未來5年會以《土地收回條例》收回約400公頃土地，形容有關土地「唔係好起眼」。（鄭子峰攝）

去年提及收回10幅土地「無影」

而去年施政報告亦指，現存有部份已納入法定分區計劃大綱圖的私人地，本身已劃為綜合發展區、甲類住宅地等，可能丟空多年仍未發展，政府會逐一檢視並考慮引用《收回土地條例》發展公營房屋。當時指已覓得10幅土地，分布於九龍及新界西北，不過同樣未有於新一份施政報告中重提。

尹兆堅對未有提及引用《收回土地條例》收地發展公營房屋感失望，認為政府應配合新發展區收回私人土地的發展，質疑林鄭月娥怕得罪發展商而不肯強收土地。

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