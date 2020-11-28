公私營房屋改七三比　林鄭稱是力排眾議　憂立會拉布成風險

行政長官林鄭月娥今早（28日）出席電台節目時，提及房屋土地問題，指早前將公私營房屋改成七三比，在政府內部有反對聲音，但她在力排眾議下實行，強調並非不關心私樓。她又指一塊生地變成熟地，立法會會否拉布拖延，是最大的風險和不確定因素。

林鄭日前在《施政報告》宣佈，未來10個財年已覓得330公頃土地，興建31.6萬個公營房屋單位，足夠滿足未來10年估算的公屋供應需求。

林鄭日前在《施政報告》宣佈，未來10個財年已覓得330公頃土地，興建31.6萬個公營房屋單位，足夠滿足未來10年估算的公屋供應需求。林鄭月娥今日在電台節目中進一步解釋，指一塊地要由「生」變「熟」，需要很長時間，包括收地賠償、各種規劃程序，例如將邊緣綠化地改為住宅，交由城規會審批等，當中亦會面對司法訴訟。

對於未來10年內達標能成功落實有多大信心，林鄭指最大風險是在立法會，因規劃完成後，仍需由立法會審批基建項目的撥款，若每項基建都經歷冗長的審批過程，甚至拉布，會成為不確定因素。

她又披露，早前將公私營房屋改成七三比，在政府內部其實亦有反對聲音，但自己力排眾議。她強調這不代表她不關心私樓問題，指出《施政報告》有不少加快私樓供應的措施，包括發展局會成立項目促進辦事處精簡程序，又指去年放寬按揭成數，幫助了數萬個首置家庭置業。

對於正出售3,700個綠置居銷情欠佳，林鄭月娥說，目前尚處於揀樓階段，可能最終會全數售出。她指自己曾到訪過售樓處了解，得知綠置居賣得不好的原因，是單位不夠大，說明市民在在出租公屋居住一段時間後，會希望換大一點的單位，但若然建大一點就變成了居屋，政府需思考，若有這種中間置業選項，應該是何種類型的房屋。