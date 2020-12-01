任內不修訂防賄例規管特首 　林鄭月娥：肯定不是「無王管」

特首林鄭月娥競選期間曾承諾盡快修訂《防止賄賂條例》，將第3條公職人員索取及接受利益，以及第8條與政府進行事務往來時對公職人員提供利益的適用範圍，擴大至包括行政長官，惟林鄭日前首次表明，任內不會進行修例工作。

林鄭今早（1日）出席行政會議見記者，林鄭稱特首「肯定不是無王管」，強調很多法律及適用於公職人員的普通法，均適用於行政長官。

指特首若有不當行為 中央會處理

林鄭日前接受電視台訪問，表明不會在任內修訂《防止賄賂條例》，因要顧及「行政長官的憲制地位和身份」，相關問題應由中央政府處理。

林鄭今日表示，《防止賄賂條例》中部份條例均適用於行政長官，港府起初的立場亦是認為第3及第8條，要擴大至行政長官是相當複雜及困難，可能會引致憲制或其他問題，影響行政長官的憲制地位。她說，自己的任期只剩下一年多，認為此非政府優先要進行的工作。

林鄭指，《基本法》清楚列明行政長官向中央人民政府負責，中央見到特首有不妥當的行為，當然會採取適當的行動，但自己不能夠代中央講述會以什麼形式進行。

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未定國安法下需宣誓公職人員範圍

國安法方面，林鄭指條文要求公務人員需要宣誓，效忠特區及擁護《基本法》，明顯比基本法第104條對公職人員的範圍更廣闊，當香港落實國安法部分時，對此公職人員的範圍要定得相當精準，但香港對公務人員的範疇本來很鬆散。林鄭說，之前只是透露有討論過的不同職位，例如法定職位、與政府有關的資助機構職位、或行使公權力的人士等，但她強調目前未作決定。就有人提議學校應被納入考慮，林鄭重申未決定，但提到官校人員由公務員組成，本來已計劃需要宣誓。

至於去年社會事件，林鄭認為本港明顯是被暴力及暴動攻擊，令城市的國家的安全有危險，要有行動處理，作為特首她要帶領政府離開混亂，對此並不後悔，認為是特區首長的責任。