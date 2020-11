日前讚「心好軟」　林鄭指鄧炳強「忠誠勇毅」：令人敬佩

特首林鄭月娥在《施政報告》提及,警方願意視乎情況,以警司警誡或簽保守行為的方式,處理因修例風波被捕、有悔意、不涉及嚴重罪行的18歲以前下被捕人士,林鄭日前指有關措施不是新東西,又指市民誤以為警務處處長鄧炳強和保安局局長李家超是硬朗大男人,但其實他們「心很軟」。 林鄭今天(30日)在社交網頁撰文,大讚鄧炳強,指鄧去年十一月就任時,既要「止暴制亂」,同時要安撫警隊內部因警務人員及其家人被「起底」而引起的焦慮和不安,肩負重任。她憶述,有一次她就坊間一個涉及警隊的建議徵求其意見,鄧炳強當時毫不掩飾地向她說不同意此建議,但若她認為要做,他會盡力執行,「這個回應完全符合了Chris上任後強調的香港警員『忠誠勇毅』的特質,令人敬佩。」

林鄭在Facebook上載鄧炳強宣誓就任警務處處長的照片。

林鄭稱,鄧炳強去年11月就任時,既要「止暴制亂」,同時要安撫警隊內部因警務人員及其家人被「起底」而引起的焦慮和不安,肩負重任,但每次與鄧開會或見面商討問題時,他都非常冷靜,言之有物。她憶述,有一次她就坊間一個涉及警隊的建議徵求他的意見,鄧毫不掩飾地向她表示不同意建議,但若行政長官認為要做,他會盡力執行,「這個回應完全符合了Chris上任後強調的香港警員「忠誠勇毅」的特質,令人敬佩。」

林鄭指,鄧在大學修讀社工,她又曾經擔任社署署長,形容二人同樣關心青少年,希望他們能健康成長,故眼見大批中小學生因在示威事件中被捕,他們希望學生有改過自身的機會,因此《2020年施政報告》提出對不是干犯嚴重罪行的未成年被捕者,只要他們承認犯錯,警方會按情况以不留案底的警司警誡或簽保守行為處理,正是她、保安局局長李家超和鄧炳強的一致看法。

林鄭續說,正如鄧炳強在訪問中説:「I do not like picking fights, but I must tell people the truth」, 從堅持「一國兩制」、維護《基本法》,到處理《香港國安法》,她也是秉持守底線、説真相、斥謬誤,形容「這點看來也是我和一哥共同的做人做事原則」。