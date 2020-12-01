民主黨領導層換血　三人爭副主席　「新東系」林卓廷冼卓嵐勝算濃

被視為民主黨內最高權力架構的中央委員會和紀律委員會周日（6日）改選，今天（1日）截止報名，只有南區區議會主席、現任黨副主席羅健熙一人角逐黨主席一職，羅接任民主黨「掌舵人」的機會高唱入雲。 是次換屆的焦點是黨副主席選舉，剛卸任立法會議員的林卓廷加入戰圈，與觀塘區議員梁翊婷及沙田區議員冼卓嵐角逐兩個副主席空缺。有民主黨中人分析，林卓廷知名度高，坐擁元老票，當選機會甚高，又研判林的「徒弟」冼卓嵐當選機會亦略較梁翊婷高，因冼卓嵐除了有年輕黨員支持，同時吸納了部分元老選票。

林卓廷今天正式卸任立法會議員。（資料圖片）

羅健熙料成最年輕黨主席



中委會改選戰將於周日開打，今天傍晚六時截止報名，只有羅健熙一人報名角逐黨主席一職，料羅極大機會成為新一任民主黨主席，也是首次由非立法會議員擔任黨主席。林卓廷、冼卓嵐及梁翊婷三人報名角逐兩個副主席空缺，其中林卓廷、冼卓嵐同時角逐中委。

新一屆中委會將縮減規模，由過往30人減至25人。在周日舉行的周年大會將先選出由七人組成的紀律委員會，及後選出黨主席和黨副主席，最後選出餘下22名中委。假若同時參選中委和紀委的嚴家榮當選紀委，即喪失參選中委的資格，再假設加上林卓廷和冼卓嵐當選副主席，22名中委空缺將由24人角逐。

民主黨副主席、南區區議會主席羅健熙將會角逐黨主席一職。（資料圖片/歐嘉樂攝）

有中委指林卓廷「鐵票」多

副主席選舉屬是次換屆戰的焦點。有民主黨中委向《香港01》分析，林卓廷知名度高，加上獲得大部分元老支持，勝出副主席選舉的機會頗高，又認為梁翊婷與冼卓嵐的實力旗鼓相當。該人分析，冼卓嵐是林卓廷的「徒弟」，支持林卓廷的人或會同時支持冼卓嵐；而梁翊婷的支持度也不容忽視，因她在民主黨的年資較深，加上在網絡上有較高知名度，例如曾在網台與元老李永達主持節目。

不過有支持梁翊婷的中委坦言，「最理想當然係Edith（梁翊婷）加冼卓嵐（當選）」，惟林卓廷「鐵票」多，料不少鐵票也會落在冼卓嵐，慨嘆梁翊婷或處於下風。據了解，自從林卓廷宣布參選副主席後，有支持梁翊婷的黨員感到不滿，認為本屆中委應由新生代接棒，一度考慮派出第四人與林卓廷硬撼，不過最終未有成事。

有民主黨領導層坦言，對於民主黨有大量新人願意積極參與黨務感到非常鼓舞。他指，在當前的非常複雜的政治形勢，民主黨剛經歷「去留問題」和總辭，黨內年輕人未有感到氣餒，反而更積極參與黨內大小事務，包括合組名單參選青年部「民主青年」，形容他們很有朝力和活力，對此感到非常高興；又指黨內早前曾就未來去向、政治路線等召開閉門會議，笑言過往這些集思會只會有「小貓三、四隻」和領導層參與，如今參加人數大增，非常積極發表意見。

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領導層對新世代積極參與黨務感鼓舞

剛當選「民主青年」的「青春班」共九人參選中委，除了梁翊婷、冼卓嵐，「民主青年」主席陳堡明、觀塘區議員鄭景陽、東區區議員周卓奇、蘇逸恒、屯門區議員黎駿穎、九龍城區議員郭天立和油尖旺區議員曾自鳴亦有角逐中委。黨主席胡志偉、副主席尹兆堅將會「交棒」，不再出任民主黨領導層，但仍參選中委；元老李永達、秘書長張賢登未有報名參選中委，意味秘書長一職將會換人。

民主黨觀塘區議員梁翊婷角逐副主席（右），蘇逸恒（左）參選中委。（資料圖片／盧翊銘攝）