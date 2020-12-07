專訪｜尹兆堅料民主戰線更闊更長　否認民主黨激進化：乃呼應時局

全國人大常委會上月就立法會議員資格作出決定，全體民主派議員總辭，面對波譎雲詭的政治形勢，作為全港最歷史悠久的泛民政黨，民主黨迎來極大挑戰與變局，除了失去所有立法會議席，新生代在風高浪急的形勢下接「火棒」，首次以非立法會議員的姿態接任領導層，令人更加關注其動向。 日前卸下立法會議員身份的尹兆堅在告別議會前接受《香港01》專訪，指四年前成功「接棒」當選，當時曾估計自己連任兩屆也不成問題，「我當時估計，如果我勤勤力力、又有市民支持，做三屆唔係好大問題。」不過他慨嘆，隨著社會形勢不斷變化，未來的從政路將不會平坦，即使明年再有選舉，也要思考是否值得再次參選。 民主黨周日（6日）改選中委會，尹兆堅未有角逐連任黨副主席，卸下重責予「乳鴿」們。自從反修例運動爆發，被視為傳統溫和泛民的民主黨被指變得激進，甚至有人認為是激進勢力「激化」，背棄過往二十多年的政治路線。尹兆堅不認同民主黨被激化一說，認為政黨路線變化是基於社會和政權的壓迫，社會形勢愈來愈險進和「離譜」，民主黨作為立根於香港的政黨不得不作出回應，符合市民大眾的呼聲。

尹兆堅在議員辦公室向解放軍軍營方向，掛上「結束專政」四字。（張浩維攝）

料未來民主運動戰線更闊更廣

今年51歲的尹兆堅從政路始於街工，本業是社工的尹一直關注基層、勞工、房屋議題，他在2003年首次出戰區議會選舉，便成功當選葵青區議員，石蔭選區成為了尹兆堅的「老巢」。2009年，尹兆堅加入民主黨，展開從政新一頁。4年前，尹兆堅出戰新界西直選，元老何俊仁和李永達為他「抬橋」，最終他成功當選接棒，晉身立法會議員行列。想不到短短四年間，本港政治形勢出現大變局，人大常委會上月就立法會議員資格作出決定，DQ四名泛民議員，觸發民主黨在內的民主派議員總辭。是次總辭更被建制陣營定性為「攬炒」和「不承認政權」，參與總辭的議員未來或因此議會路斷。

對於未來能否再度參選和「入閘」，尹兆堅指沒想得這麼遠，但坦言「唔樂觀」。不過他認為，來年會否再有選舉、民主派能否入閘參選，仍是未知之數，加上在當前的政治形勢，就算參選這扇門向民主派打開，是否值得再次參選也要好好思考，「就算佢呢一道門（參選）打開都好，值唔值得參選都要再諗下；要睇下修改《選舉條例》之後有幾唔公義，如果之後嘅選舉去到極端地不合理、不公義，整個社會都要再討論議會路點行落去。」

本港政治形勢和民主運動處於低氣壓，尹兆堅認為，社會不應受到這種「民主退潮」的氣氛所影響，認為在公民社會中，不同崗位、不同行業的人當前也要緊守核心價值，認為未來民主運動的戰線將會更闊更廣，「如果我哋都覺得民主退潮、無乜嘢可以做，群眾就會更加無信心，參選只是其中一個出路，喺參選以外，公民社會各個崗位如何守著核心價值、令香港多年嘅基調唔好一下子『急劇敗壞』，都係好重要。」

指政府過往願接納泛民意見 惟現在卻「閂埋耳仔」

特首林鄭月娥上任初期，一度被建制派批評施政側重民主派，經常吸納民主派提出的意見，不少建制中人明裡暗裡也不是味兒。尹兆堅上任立法會議員後，獲委任多項公職，包括房委會委員、大嶼山發展諮詢委員會委員等，他指出過往政府也會擺出願意行政接納意見的態度，民主派提出不少政策建議和意見，政府也會採納，例如他外訪荷蘭等歐洲國家視察過渡性房屋後，提出相關建議，政府也願意接納，惟現在卻「關上耳朵」，完全拒絕聆聽民意，「有唔少福利、房屋政策嘅微調，政府其實都係我哋（民主派）提出之後，政府覺得合理所以作出變動，甚至我提出加大地積比率，佢哋（政府）肯聽；去到呢個地步，佢哋（政府）閂埋咗對耳仔…社會形勢太過嚴竣，呢個情況下無乜可能有良性溝通。」

卸任立法會議員後，尹兆堅仍然是葵青區議員，他表示未來將會進一步關注「明日大嶼」會否「硬上馬」。對於有指泛民總辭後將會「重返社區」，他直言：「我從來未離開過社區」，「我做嘅立法會議員時，根都係喺社區。」他認為卸任後，無需再在立法會程序下出席不同會議，能夠跟進不同議題和組織群眾的時間將會增加，同時希望予機會自己重新思考民主運動和社會運動的出路。

尹兆堅拿著2007年民主黨的施政報告建議書。13年後，民主黨議員因總辭撤出議員。（張浩維攝）

卸任黨副主席 盼民主黨政治人才庫盡快成熟

民主黨昨天改選，南區區議會主席羅健熙接任主席，在民主黨「青春風暴」的來襲之際，尹兆黨卸任黨副主席一職，交棒予年輕人，只競逐中委。民主黨失去立法會議席後何去何從？尹兆堅坦言民主黨「未諗實」，但肯定未來的挑戰將會相當大，但第一步就是要盡量年輕人、追趕急速變化的政治形勢，「（民主黨）第一步就要年輕化，面對呢個政治形勢，我哋站喺一線、現任議員紛紛落馬，辭職（總辭）都被點名話我哋『鬧辭』，等於不認同政權、唔尊重《基本法》，咁嘅演譯『屈落嚟』，我哋（民主黨一線政治人）政治路好窄。而家興講『加速』呀嘛，我哋自己（民主黨）都要加速追上形勢，我哋嘅政治人才庫、接班班子都要盡快成熟。」

尹兆堅展示他在2020年5月8日內會風波尾龍骨受傷的X光片。（張浩維攝）

否認被「激進化」 溫和支持者也撐議會內外抗爭

民主黨一向被社會視為「和理非」和「溫和泛民」的代表，不過近年被指有激進化的趨勢，例如黨主席胡志偉直斥林鄭「你唔死都無用呀八婆」、參與議會肢體抗爭的畫面大增、許智峯、鄺俊宇、尹兆堅等民主黨議員經常在反修例運動中的警民衝突現場，監察警方和進行調停；該黨又在民主派初選過程中表明，認同在「35+」後要用盡所有憲制權力，落實五大訴求。有輿論批評他們被「激進化」，甚至形容他們被本土派「牽著鼻子走」，認為他們該重回溫和路線。

對於這些對民主黨政治路線的質疑，尹兆堅認為，社會要先平心靜氣嘗試了解政黨路線變化是基於甚麼因素，民主黨不是背棄過往的政治路線，而是面對社會壓迫和不公義的大環境下，社會變得非常躁動，八成人對政府不滿，政府對二百萬人上街置若罔聞，故民主黨作為立根於香港的政黨，不得不作出回應，「我覺得大家要平心靜氣嘗試睇吓政黨路線變化係基於乜嘢先，係咪我哋（民主黨）突然間想嘩眾取寵、扮下嘢、等多啲人關心我哋（民主黨），所以我哋以前行咗幾十年路線就一下唔做啦、行激進啲，去同激進派爭焦點？我覺得唔係，你睇返成個社會，呢幾年、尤其呢兩年整個社會完全躁動晒…我覺得作為立根於香港嘅政黨，我哋無辦法唔回應，如果政權愈過份，抵抗當然愈強烈啦。」

「林鄭講過議會要重回正軌，我當時反駁佢（林鄭），議會嘅反應就係對施政不堪的反彈，如果你（林鄭）施政好好，我衝出嚟鬧你，我不單止得唔到市民支持，市民甚至唾棄我哋啦。而家唔係咁喎，我哋出嚟向林鄭抗爭、不滿佢，議會內外嘅行動，市民都係支持我哋，連我哋本身趨向溫和嘅支持者，都覺得我哋咁做係啱喎。唔係民主黨突然『扭咗堂軚』、變咗係咁踩油、『手車越黎越激』，而係社會形勢愈嚟愈險進、離譜，我哋先作出相應嘅回應，脗合市民大眾嘅呼聲。」尹兆堅繹絡不絕的說。

從政接近二十年，在參政之初，尹兆堅曾說過，參與政治的原因是他對公義的追求，希望為社會帶來實質而有效的改變。回顧廿載政途，尹兆堅說自己一直堅守初衷，變的只是社會和政治形勢，「我嘅初衷無變過，由我做社工、我2002、03年參選贏咗，一路行呢條社運路、基層路…我嘅初衷無變過、行為無變過，惟獨只係社會形勢太過嚴竣、太過激化，呢個情況下無乜可能有良性溝通。」

在反修例運動中，尹兆堅經常拿著擴音器在現場出現。（梁鵬威攝）

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