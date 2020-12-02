黃之鋒周庭判囚｜湯家驊：包圍警總屬挑戰執法者　判刑需阻嚇性

大批示威者去年6月21日包圍警察總部，前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭被控煽惑、組織及參與未經批准集結等三罪，三人早前先後認罪。 裁判官王詩麗今（2日）判刑時表示，三名被告有預謀及積極參與，集結亦有一定規模。最終判黃之鋒入獄13個半月、周庭入獄10個月、林朗彥則囚7個月，並且不准緩刑。 行政會議成員、資深大律師湯家驊接受《香港01》訪問時表示，當日行動是包圍警察總部，並在動亂高峰後的日子進行，故對有關判決不感奇怪。

引「公民廣場案」判詞 不寬容涉暴力非法集結

對於三人判決是否較過往同類案件的高，湯家驊引用2018年「雙學三子」衝擊公民廣場上訴得直的判詞，指出當時上訴庭表明，涉及暴力的非法集結，即使如該案涉及相對程度較低的暴力，但都不會被寬容，即是法庭有充分理由將來可以判即時監禁的刑罰。湯家驊認為，基於有關原則，這次裁判官判決相信考慮到有關指示，故判決具有阻嚇性。

對於裁判官王詩麗表示，黃之鋒組織集會以包圍警總為目的，不斷呼喊貶損警員的口號，無疑是衝擊警方，「挑戰警方權威」，直指比其他集結案更為嚴重，即時監禁是唯一選項。湯家驊認為，警方並非特別受保護，而是警方作為執法者，包圍警總是挑戰執法者的行為，故裁判官需作出阻嚇性的刑罰。

湯家驊接受《香港01》訪問時表示，當日行動是包圍警察總部，並在動亂高峰後的日子進行，故對有關判決不感奇怪。（資料圖片／歐嘉樂攝）

湯家驊又稱，由於裁判官的判決沒有約束力，故不會成為案例影響往後案情的判罰。但他強調，衝擊「公民廣場」上訴得直的判詞可以成為基本原則，供前線法官或裁判官參考。