許智峯訪丹麥促向示威者提供避難所　梁美芬稱或違反國安法

民主黨前立法會議員許智峯前日（1日）抵達丹麥，惹來「尋求政治庇護」的揣測，及後他回覆查詢時解釋行程屬公務採訪，有關行程將談及氣候轉變。《香港01》其後接獲消息，指許智峯的家人亦已乘飛機離港，暫未知去向，許就以「政治人物的家庭生活毋須向公眾交代」為由拒絕回應。 《美聯社》昨日報道，身處丹麥的許智峯促請歐洲國家為香港示威者提供避難所。經民聯立法會議員梁美芬認為，許智峯會見當地政治人物，而非單純探討環保議題，已經違反了保釋條件，如有足夠證據有機會違反《港區國安法》。

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許智峯接受《美聯社》採訪，稱香港的情況日益惡劣，讓全世界知道香港不再是一個自由的城市非常重要。又強調在危難時各地民主人士需要團結，因此呼籲歐洲國家如丹麥跟隨英國做法，為香港示威者提供避難所。

梁美芬指出，從公開資料可見，許智峯與當地政治人物會面非單純討論環保議題，而是進行政治工作，已經違反保釋條件。她又認為若對方「與外國政圈有deal（協議）」，有可能觸犯《港區國安法》。

稱呼籲提供避風港 「證實」反修例極可能與外國有關

她又批評，許智峯公開呼籲歐洲國家為香港示威者提供避風港，是否象徵犯法的人不用受法律懲處，質疑對方違反香港的法制精神，更是證實去年反修例運動的騷亂，極有可能與外國有關。

許智峯受訪時未有提及自己會否尋求庇護，他現時身負多宗控罪，包括涉嫌在今年5月及6月，於立法會會議廳擲下惡臭液體，被控「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用有害物品」以及「藐視罪」，現獲准保釋候訊。