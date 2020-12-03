許智峯宣布流亡　退出民主黨 「傷痛不懂以筆墨形容」(附聲明)

民主黨前立法會議員許智峯11月30日（周一）前往丹麥，惹來「尋求政治庇護」的揣測，及後他回覆查詢時解釋行程屬公務採訪，有關行程將談及氣候轉變。《香港01》其後接獲消息，指許智峯的家人亦已乘飛機離港，暫未知去向，許以「政治人物的家庭生活毋須向公眾交代」為由回應。許智峯今日（3日）香港時間傍晚約8時宣布流亡海外，並退出民主黨。
許智峯晚上在facebook發文表示，在結束一連三日的丹麥外訪後，正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。（資料圖片/高仲明攝）
許智峯晚上在facebook發文表示，在結束一連三日的丹麥外訪後，正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。許智峯稱，去年反修例運動與香港人出生入死，在議會奮力抵抗。自國安法生效後，直至離開立法會，「我每一刻也在問自己，我仍可為香港做什麼？」他又指，當街頭抗爭、議會路都不太可能做到時，作為香港人，「在我的崗位力所能及的反抗，就是繼續為香港發聲，讓全世界繼續聽到香港人掙扎中的吶喊。」
許智峯稱，「相比起留在香港、在苦難中仍奮鬥的手足，戰友及年青人」，他在外頭實不配任何嘉許。他強調，流亡不是移民，「我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。」
他又指，現時仍未決定在哪個國家停留，會先安頓家人，計劃家庭、小朋友的未來、生計等現實問題。「我已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁。」
許智峯全文如下：
2020年12月3日，我剛結束一連三日的丹麥外訪，在此正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。
離開香港，聽著一個又一個戰友被捕，判監的消息，手機傳來市民、好友一句又一句「求你千萬別回來」，這種傷痛，我不懂以筆墨形容，亦強忍不了淚水。
去年反送中與香港人一起出生入死，在議會奮力抵抗，現在回想，彷如隔世。國安惡法生效後，香港正式墮入港共暴政的統治，很多香港人問：我們仍可做什麼？答案是：在每個公民的崗位上，做力可能及的反抗。
自國安惡法生效後，至最近離開立法會，我每一刻也在問自己，我仍可為香港做什麼？我曾百般掙扎，希望像去年般再在街頭抗爭，刑責也豁出去了。我亦曾嘗試盡力留在殘喘的議會，用僅餘的身位與暴政周旋。
如今以上都不太可能做到時，我作為香港人，在我的崗位力所能及的反抗，就是繼續為香港發聲，讓全世界繼續聽到香港人掙扎中的吶喊，在外地自由的空氣中，換取香港人應有的言論自由，在政權手中搶回香港的言論主導權，與阿聰等流亡手足攜手，拉闊香港的國際戰線。
相比起留在香港、在苦難中仍奮鬥的手足，戰友及年青人，我在外頭實在不配任何嘉許，只想你們知道，你們為香港的自由所犧牲的，是我背負一生，要為香港奮鬥下去的理由，我會以為香港人的自由打拼為我的畢生志業。我們互相答應大家，無論如何都不放棄，好嗎？
我有一項個人的堅持：流亡不是移民。我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的其中一個原因。我寧願四處漂泊著，等待回家的一天。我已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁。
流亡決定倉促，目前我仍未決定在哪個國家停留，亦要先安頓家人，計劃家庭、小朋友的未來、生計等現實問題。我知道這是奢侈的，因為很多苦難中的手足根本談不上有什麼未來。
我在此感謝對我贈上祝福，鼓勵的人，所有議會同事、公民社會的好友、黨友，及一起打拼過的職員同事。曾與大家一起奮鬥過，與有榮焉。我答應大家，為了香港，我會好好活下去。你們也請保重，不捨暫別。
一息尚存，抗爭到底
光復香港，時代革命
智峯謹上