許智峯流亡｜身負9宗罪一覽　其中兩項最高可監禁3年

許智峯宣布流亡及退出民主黨，是反修例事件及《國安法》實施後又一本港政界人物離開香港。 許智峯近月多次被上門拘捕，早前離任立法會議員時，已表示家人憂慮他會再次面臨拘捕，直言要向孩子勸解。

光復屯門公園被控3項罪名

許智峯現時面臨9項控罪，涉及4個日子。當中包括2019年7月6日「光復屯門公園」遊行，被指搶奪及損毀一名市民的電話，被控不誠實取用電腦、刑事損壞及意圖妨礙司法公正。

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年中內務委員會衝突 被控兩罪

第二個日子是2020年5月8日，立法會內務委員會特別會議爆發衝突，事後許智峯被控《立法會（權力及特權）條例》（下稱《特權法》）下的藐視罪及干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員。

國歌法二三讀 許被控4罪

第三個日子是2020年5月28日，立法會正進行《國歌法》二讀，許智峯手持腐爛植物走向主席台時被保安包圍，後將植物放在地上，再踢向主席台。許智峯被控《特權法》下的藐視罪，以及《侵害人身罪條例》中的意圖損害等而使用毒藥等（意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而向他人施用有害物品）。

第四個日子是2020年6月4日，許智峯在立法會三讀《國歌法》時涉嫌撥臭水，被控以《特權法》之下的藐視罪，以及《侵害人身罪條例》中的意圖損害等而使用毒藥等（意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而向他人施用有害物品）。

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當中《侵害人身罪條例》中的意圖損害等而使用毒藥等一項，最高刑罰可處監禁3年。

而許智峯在2019年4月的立法會搶手機案，被判不誠實意圖而取用電腦、普通襲擊、阻礙公職人員執行職務罪成，共罰款3,800元和240小時社會服務令。