許智峯流亡｜九年前揭區選種票揚名　搶手機、攜大聲公開會最經典

民主黨前立法會議員許智峯11月30日（周一）前往丹麥，他今日（3日）香港時間傍晚約8時在Facebook宣布正式流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。 許智峯在早前辭任立法會議員後，現時仍為中西區區議員。他的從政生涯始於2011年，當時年僅29歲的許智峯親身到廉政公署投訴選區涉嫌種票疑雲，經此一役後聲名大噪，及後成功當選區議員，並連任至今。

+ 6 + 6 + 6

當選區議員後，許智峯主要處理區內民生議題，當中包括擴大申請酒牌的社區諮詢範圍、中環嘉咸市集堵塞地盤及抗議民政處黑箱作業靜坐被抬等。在政改問題上，許智峯曾有份舉行佔領中環研討會、7.1遊行等。由於其言行於民主黨內屬激進派，因此一度被稱為「斯文激進派」，在去年的反修例風波中，由於他多次出現在抗爭前綫，令他得到「許智勇」的稱號。

事實上，許智峯從政這段期間，另一個較令人印象深刻的是多次在區議會會議期間，與其他人員發生肢體衝突或搶主席文件。其中一次，於2017年4月27日，中西區區議會開會討論香港郵政提出關閉中環中心郵政局的議題，期間許智峯與中西區文化康樂及社會事務委員會主席陳捷貴因「爭咪」起衝突，兩人互有推撞，結果扭作一團，雙雙跌倒。事後陳捷貴就事件報警。

2018年11月9日，中西區區議會交通及運輸委員會開會，會議原定討論中環灣仔繞道工程進度、通車安排等，許智峯「有備而來」，攜帶大聲公開會，與時任主席陳捷貴「鬥大聲」，結果擾攘一個多小時後，會議因無法正常進行而流會。

2016年晉身立法會 曾因搶手機被罰社會服務令

許智峯2016年首度參與立法會選舉，他與單仲偕組成名單競逐立法會港島區議席，排名單首位的許智峯以42,499票當選，成功晉身立法會。

在立法會4年，許智峯在2018年因在立法會內搶走保安局女行政主任文件及手機一事，令他被控以普通襲擊、有犯罪或不誠實意圖取用電腦以及阻礙公職人員執行公務3項罪名。最終法院判令其罰款3800港元及240小時社會服務令，他更一度被民主黨中委會凍結其黨籍，立法會內亦有對他作出譴責動議。