許智峯宣布流亡　退出民主黨 ：傷痛不懂以筆墨形容 (附聲明全文)

民主黨前立法會議員許智峯11月30日（周一）前往丹麥，惹來「尋求政治庇護」的揣測，及後他回覆查詢時解釋行程屬公務採訪，有關行程將談及氣候轉變。《香港01》其後接獲消息，指許智峯的家人亦已乘飛機離港，暫未知去向，許以「政治人物的家庭生活毋須向公眾交代」為由回應。許智峯今日（3日）香港時間傍晚約8時宣布流亡海外，並退出民主黨。

許智峯晚上在facebook發文表示，在結束一連三日的丹麥外訪後，正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。（資料圖片/高仲明攝）

許智峯晚上在facebook發文表示，在結束一連三日的丹麥外訪後，正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。許智峯稱，去年反修例運動與香港人出生入死，在議會奮力抵抗。自國安法生效後，直至離開立法會，「我每一刻也在問自己，我仍可為香港做什麼？」他又指，當街頭抗爭、議會路都不太可能做到時，作為香港人，「在我的崗位力所能及的反抗，就是繼續為香港發聲，讓全世界繼續聽到香港人掙扎中的吶喊。」

許智峯稱，「相比起留在香港、在苦難中仍奮鬥的手足，戰友及年青人」，他在外頭實不配任何嘉許。他強調，流亡不是移民，「我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。」

他又指，現時仍未決定在哪個國家停留，會先安頓家人，計劃家庭、小朋友的未來、生計等現實問題。「我已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁。」

保安局回覆《香港01》查詢時表示：「每個人應該為自己的行為負責，包括承擔法律責任。特區政府強烈譴責任何棄保潛逃，逃避法律責任的行為。特區政府絕不縱容任何罪犯企圖逃避法律責任。相關部門會按實際情況依法作出跟進，將棄保潛逃的疑犯緝拿歸案。」