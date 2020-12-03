許智峯流亡│民主派紛發文　尹兆堅稱諒解　羅冠聰：我們一起回家

民主黨前立法會議員許智峯周一（30日）前往丹麥，惹來「尋求政治庇護」的揣測，及後他回覆查詢時解釋行程屬公務採訪，有關行程將談及氣候轉變。《香港01》其後接獲消息，指許智峯的家人亦已乘飛機離港，暫未知去向，許以「政治人物的家庭生活毋須向公眾交代」為由回應，至今日（3日）晚上於facebook撰文，正式宣布流亡海外並退出民主黨。 多名民主派人士轉發帖文，並為遠在丹麥的許智峯送上祝福，其民主黨的戰友、前立法會議員林卓廷，引用清末戊戌變法失敗被捕的譚嗣同《獄中題壁》詩句「去留肝膽兩崑崙」，並指對許智峯心中只有尊重和祝福。同樣流亡海外的前眾志主席羅冠聰，就發帖標籤了許智峯，並稱「我們會一起回家」。

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許智峯晚上正式宣布流亡，現時仍未決定在哪個國家停留，惟表明「已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁」。其黨友及不少泛民中人陸續在Facebook轉發其帖文，並著許智峯珍重。民主黨油尖旺區議員朱子洛憶述，自己2012年於黃碧雲的太子議辦工作時與許智峯結緣，經常於早上一起打羽毛球，及至彼此成家立室，亦經常向他請教育兒心得。他概嘆雖然並非首次有友人流亡，但許智峯絕對是自己人生中一個非常重要的楷模，祝福對方與家人保重，希望有日能在「煲底」再次相見。民主黨副主席羅健熙亦寫道：「保重。信念不滅，煲底再見。」

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早前同樣因在立法會潑臭水而被捕的陳志全，雖未留下片言隻語，但就分享了一張2017年與許智峯等人在立法會外紮營留守、抗議修改《議事規則》的照片，同屬民主黨的另一名前議員尹兆堅則稱，「兄弟，諒解，明白。有天，煲底，重聚。」，並標籤「#苛政猛於虎」。公民黨油尖旺區議員余德寶就撰文稱，現在從政「要從到流亡」，除了愛香港外沒有理由，「卻被政權扣上勾結外國勢力」。

民建聯立法會議員陳恒鑌質疑批准許智峯保釋離港的法官，應該要負上責任。（資料圖片）

建制派則不忘追擊泛民，新民黨李梓敬於FB諷刺許智峯逃亡，很快又會有眾籌；民建聯立法會議員陳恒鑌就質疑批准許保釋離港的法官，應該要負上責任。經民聯立法會議員梁美芬今日亦指出，從公開資料可見，許智峯與當地政治人物會面非單純討論環保議題，而是進行政治工作，已經違反保釋條件。她又認為，若對方與外國政圈有協議，可能觸犯《港區國安法》。