許智峯流亡｜首名傳統泛民流亡　或掀區會補選　民主黨人感意外

民主黨前立法會議員許智峯上月30日前往丹麥，他今日（3日）香港時間傍晚約8時在Facebook宣布正式流亡，並退出香港民主黨，暫別香港，是首位傳統泛民政黨中人流亡海外。 許智峯在辭任立法會議員後，現時仍為中西區區議員。他流亡海外後，其區議會議席或需進行補選，但由於中西區區議會的泛民建制比例為14:1，故對該區的形勢影響不大。 對民主黨而言，由於許智峯並非黨內領導層，亦非該黨中委，對該黨的決策料無影響。民主黨中央委員會晚上發聲明，指已收到許智峯的退黨通知，中委會尊重和理解其決定，並已接納其退黨申請。

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尹兆堅：黨內領導層所知與公眾相同

民主黨副主席、前立法會議員尹兆堅接受《香港01》訪問表示，有關許智峯流亡一事，他所知的與公眾所知的一樣，許之前未有向黨領導層透露，直到許今日傍晚在社交平台公布決定，他們才得知，並馬上召開中委會商討，發表聲明，包括接納許的退黨等。尹坦言，對他而言，許的流亡是「出人意表」，但他不感驚訝，「近日的連串事件，例如警方大搜捕民主派、（法庭）對民主派宣判嚴厲等等，阿峯有這樣的決定，我會表示諒解、明白，祝他平安。」

尹兆堅又說，感謝許智峯，指許在議會內外也「表現拼搏」，「是出了名的拼命三郎」，令民主黨在工作上有所啟發，「思想上帶來了衝擊」。尹認為，許令民主黨「整體表現有進步」，「我想向他講一聲多謝」。

民主黨副主席、前立法會議員尹兆堅接受《香港01》訪問表示，有關許智峯流亡一事，他所知的與公眾所知的一樣，許之前未有向黨領導層透露，直到許今日傍晚在社交平台公布決定，他們才得知，並馬上召開中委會商討。（林若勤攝/資料圖片）

許智峯宣布流亡後兩小時，民主黨中央委員會發聲明，指收到許智峯的退黨通知，中委會尊重和理解其決定，並已接納其退黨申請。

聲明又稱，許智峯一直在抗爭運動站在最前線，「對香港的承擔有目共睹，民主黨衷心感謝他多年來在黨內、議會、社區和公民社會各層面的付出和貢獻，祝願他及家人平安」。