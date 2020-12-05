守法、同理心列首要培育　課程發展議會主席：裝備學生貢獻國家

教育局日前接納課程發展議會的建議，加入「守法」及「同理心」作為首要培育學生的價值觀和態度，讓學生明瞭遵守法規的公民責任及尊重不同意見。 課程發展議會主席、科大商學院院長譚嘉因今日（5日）為港台節目《香港家書》撰文稱，有關安排除了能配合社會發展，亦能促進人與人之間的和諧和互相尊重，裝備學生面對成長和生活的挑戰，並為香港和祖國作出貢獻。

教育局日前接納課程發展議會的建議，加入「守法」及「同理心」作為首要培育學生的價值觀和態度。（資料圖片）

譚嘉因表示，青年要裝備自己、面對未來，就要懂得「開拓創新不逾矩」及「以人為本重關懷」。他舉例指，使用電子支付網上購物等嶄新科技，成為消費者的新選擇，但同時亦必須遵守相應法規，確保使用者的權利和私隱得到保障，所以創新與守法並不相違。

他提到，中國自古以來是「禮儀之邦」，守禮守法既是尊重社群，亦是尊重自己的表現；遵守規則既是自我保護，亦是守護他人，更是為社會福祉着想，不能為求目的或滿足個人的欲望，而將法規置之不顧。



譚嘉因指，要促進人與人之間的和諧共處，有效溝通十分重要，在這資訊高速流動的時代，更加需要擁有同理心，學會易地而處，既可以建立良好的人際關係，凝聚人與人之間的聯繫，亦可以避免無謂的紛爭，做到和而不同。