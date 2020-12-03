教育局向中小學發函　加入「守法」、「同理心」為首要培育價值觀

教育局今日（2日）向中小學發出通函，加入「守法」和「同理心」作為首要培育學生的正面價值觀和態度，以加強學校推行價值觀教育的工作。

教育局向中小學發通函，公布加入「守法」及「同理心」作為首要培育學生正面的價值觀和態度。（資料圖片）

教育局指，現時學校首要培育學生的正面價值觀和態度，包括堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、關愛，以及誠信。而因應學生的學習和發展需要，課程發展議會於今年10月建議加入「守法」及「同理心」，作為首要培育學生的價值觀和態度，讓學生明瞭為了群眾福祉，遵守法規是公民的基本責任；並懂得易地而處，考慮別人的處境及感受，尊重不同的意見，有助營造和諧關愛的社會。

教育局指，歡迎課程發展議會的建議，認為可培養學生守紀守法、互相尊重、共融友愛等正面價值觀和態度，將持續提供學與教資源和教師培訓，支援學校推行相關價值觀教育工作。

學校可因應辦學理念、校本情況、學生需要等，進行整體課程規劃，設計合適的校本價值觀教育及學習活動，加深學生對守法和同理心的了解和認同，並於日常生活中實踐和推廣。教育局會持續製作多元化的學與教資源，支援學校將相關學習元素加入現行價值觀教育課程，並舉辦專業發展課程，提升教師掌握課程規劃和推行的技巧。此外，教育局亦會製作家長單張和小冊子，協同各持份者，共同推動價值觀教育。