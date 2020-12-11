【讓小天使回家】胎兒21周流產存醫院3個月　媽媽盼政府允火化

「他們都是人，只是一個未成長的人，應該在屬於他們的地方做火化，不應和其他東西混在一起。」 失去摯愛對母親已是悲痛不已，讓胎兒有尊嚴地離開，卻仍是難以實行的心願。陳小姐在胎兒21周時不幸流產，她希望將胎兒火化撒灰，但由於胎兒不足24周，在醫學界不被視為「生命」，政策未允許她為胎兒火化。陳小姐接受訪問時稱，只盼政府當局能酌情處理，簽發「嬰兒非活產證明書」，令胎兒可在殯儀館正式火化，讓「小天使」盡快回家。

陳小姐接受訪問時稱，只盼政府當局能酌情處理，簽發「嬰兒非活產證明書」，令胎兒可在殯儀館正式火化。（鄭子峰攝）

陳小姐在今年6月懷孕，3個月後因流胎水流血不幸流產，由於胎兒只有21周，醫生未能為胎兒簽發「嬰兒非活產證明書」，令她無法將胎兒火化。政府早前推出「寧馨園」和「永愛園」等安放胎兒的設施，但對有宗教信仰的陳小姐來說，最大願望是將胎兒火葬後在海上撒灰，令胎兒和塵世間不再有聯繫，讓胎兒無需有任何牽掛。

陳小姐拒「寵物火化」 盼胎兒能盡快安心離開

這段時間陳小姐四出奔波，不斷致電多個政府部門查詢，惟她稱部門「互相推」，不獲任何回覆。她表示，醫生曾建議她選擇「寵物火化」，但她堅決拒絕，「他們都是人，只是一個未成長的人，應該在屬於他們的地方做火化，不應和其他東西混在一起。」她坦言懷孕21周與早期懷孕的不同，「胎兒的眼、耳、口、鼻已經齊全」，難忍小生命失去，只盼能為胎兒作最好的安排，陳小姐不禁潸然淚下。

政府今年7月向立法會提交的文件指，食環署已覓得葵涌火葬場附近為選址，設置流產胎火化及相關設施。食環署及建築署已展開申請撥款、採購火化設備等工作，工程可望2020年10月展開，以期在2021年年底前完成。陳小姐對流產胎火化設施如期完工不抱太大期望，她強調不想流產胎一直放在醫院，冀胎兒能盡快安心地離開。

鄺俊宇促政府就特殊過渡性的個案酌情處理，允許陳小姐為胎兒在殯儀館正式進行火化，「我覺得政策的完整性就是任何人意願，都可以fit（符合）到任何人情況。」（鄭子峰攝）

鄺俊宇促政府不要「半桶水」 盡快完善相關政策

一直協助陳小姐的前立法會議員鄺俊宇稱，兩年前曾協助另一位不足24周的流產胎母親，最後政府落實興建安放胎兒的設施。但他希望政府不要「半桶水」，「幫人就幫到底」，促政府就特殊過渡性的個案酌情處理，允許陳小姐為胎兒在殯儀館正式進行火化，「我覺得政策的完整性就是任何人意願，都可以fit（符合）到任何人情況。」

鄺俊宇強調，流產胎兒都是生命，並不是醫學物料，強調政府有責任修補政策的漏洞。他又指，希望政府長遠能完善政策，除了讓流產胎父母可跟進意願為胎兒處理身後事，同時亦能協助無人認領的胎兒，「政府行了半步，不過就是半桶水，現在要修補半桶水。」

食物環境衞生署回覆《香港01》查詢時，葵涌火葬場附近的流產胎火化設施工程已於今年10月展開前期工作，建築工程預計於短期內展開，預計於2021年年底完成。食環署又指，因不足24周的流產胎未能符合獲簽發死亡證、醫生證明書、火葬許可證或火葬令的要求，因此無法使用本署按法例提供的火葬服務。

食環署提及，現時粉嶺和合石墳場「永愛園」提供300個安放流產胎的位置，截至今年11月30日，已申請安放於永愛園的流產胎數目為153個，使用率為51%，將計劃在東區哥連臣角和沙田區石門提供同類設施，讓流產胎得以安放。