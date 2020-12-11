網傳沖廁加洗潔精變成屋泡非真實　袁國勇引國際文獻教標準用量

本港新冠肺炎疫情嚴峻，麗晶花園6座疑因渠管問題爆疫，D室全部住戶需要撤離。香港大學微生物學系講座教授袁國勇建議，市民可加入洗潔精或梘液才沖廁。袁國勇指，正確使用份量應為1公升水加入最多6毫升的洗潔精，而一般而言每次沖廁時加入1毫升的洗潔精亦足夠。

▼麗晶花園須強制檢測 袁國勇到場視察▼

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每次沖廁用1毫升洗潔精已夠

香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，使用洗潔精的份量最多為每公升的水加入6毫升的洗潔精，而一般而言每次沖廁或清洗喉管可使用少於1毫升的洗潔精，或使用洗衣後的水亦可。

網上有圖片流傳，有市民家中座廁湧出大量泡沫，疑因有住戶倒入過多洗潔精所致。不過其後有人澄清，為有個別住戶將發泡性較強的手洗用洗衣粉放入洗衣機使用，導致大量泡泡溢出。

網上有圖片流傳，有市民家中座廁湧出大量泡沫，其後有人澄清，實為粉嶺中心管理處提示住戶有個別住戶將發泡性較強的手洗用洗衣粉放入洗衣機使用，導致大量泡泡溢出。（網上圖片）

外國文獻：多於6克洗衣粉無助殺菌能力

外國文獻曾就各款化學物料殺菌力作測試，評估它們殺死禽流感病毒的功用，當中多款物料於稀釋至既定濃度後均有效殺死於堅硬及無孔的平面上細菌，當中提到洗衣粉的殺菌力根據濃度而定。測試指，當每公升水加入2克或4克的洗衣粉，雖有效殺菌，但細菌會再滋生；而每公升水加入6克的洗衣粉，則無細菌會再滋生，不過多於6克的份量未有增加效用。

袁國勇於日前視察麗晶花園第6座的情況後，如廁所有臭味應即找專業人士檢查污水渠，建議在家如廁都要戴口罩，沖廁時可以加入洗潔精或梘液，可破壞病毒脂肪膜，有助殺菌，而消毒液、漂白水因要稀釋，效果或有所不及。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日亦曾指，市民可以將洗碗、洗衣後的水倒入排水口，以加強保障。