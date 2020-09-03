親示各採樣方法　袁國勇：全民檢測一定有用　不要再辯論效益問題

全民檢測「普及社區檢測計劃」推行至今（3日）第三日，香港大學微生物學系講座教授袁國勇聯同行政會議成員林正財，在下午約4時半左右，到皇仁書院的檢測中心視察環境，親身示範鼻咽、鼻腔、咽喉拭子採樣和深喉唾液採樣的分別。 袁國勇早前曾稱，已錯過全民檢測的最佳時機，他今日受訪時稱，勿因找出的確診數目低而覺得檢測無用，又相信冬天必然再有新一波疫情，現時需做好檢測的準備。 截至今日中午，累計近85萬市民預約參與全民檢測，12.8萬個已檢測的樣本當中，有6個樣本呈陽性，當中包括4宗復陽個案。

▼袁國勇教授 用不同方法為自己採樣連環圖▼

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政府抗疫專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇與行政會議成員林正財，下午到皇仁書院的檢測中心視察。

採樣站措施安全、合規格

袁國勇指皇仁採樣站較小，但所做的措施安全且合規格。他提到市民排隊的時間不長，即使較人多時、由排隊到完成採樣亦可在一個小時內完成，等候期間亦有1.5米距離。採樣期間除口罩的時間約一分多鐘，袁認為完全並非問題，雖有人感不適但無聽聞有人嘔，過程安全，亦有註冊醫護在場，場內的風扇、冷氣開盡，通風相當足夠。

他續指，撩喉嚨時有部份人「心跳會慢一慢」，有人或會覺得頭暈，但一般會叫人採樣後再坐一會，無任何不適才着其離開。

當被問及在疫情放緩下，政府繼續規模龐大的普及社區檢測計劃是否勞民傷財？袁國勇教授回應，指不要太著重計劃能找到幾多個確診個案，「不要認為數目低而覺得（全民檢測）沒用，點都有用的。大家不要再辯論效益問題了。」

對於幾近肯定冬天一定再出現大爆發，袁國勇認為今次全民檢測是一個很好的演練，為即將再爆發的疫情再作準備，同時建議市民自己紀錄每日行蹤，曾出入的餐廳處所，所乘搭汽車的車牌等，以幫助當局追蹤隱形傳播鏈。

袁國勇稱，未有參與全民檢測，因不時需到高風險場所視察，自言隔五至七日已需做病毒檢測，「成袋都係報告，無謂浪費資源」。

當被問及其他處所如酒吧和卡拉OK何時才可放寬，袁國勇教授坦言真的較困難。因為上述兩個處所的人們，都是長時間除掉口罩說話。「你都知道，在蘭桂坊等地的酒吧，環境很嘈雜，說話要好大聲。」而唱歌時更會令空氣微粒大大增加，認為現時放寬這裏處所限制並不明智，希望業界能夠明白。

鼻咽樣本敏感度最高 但風險較高

袁國勇又解釋現有的各種取樣方式，他指病毒微粒若經空氣入鼻，會在鼻咽內留下，於病毒載量最高時在鼻咽最深處取樣，可驗到病毒；若病毒從口入就會留在咽喉位置，故鼻咽拭子會被視為最好的樣本，排名第二就是咽喉拭子，敏感度是鼻咽的70%，不過鼻咽拭子會令人不適，目前全民檢測的取樣方式是鼻腔加上咽喉，相信敏感度與取鼻咽樣本差不多。

袁國勇即場示範取鼻腔及鼻咽樣本的差別，以及取咽喉樣本的做法。取鼻腔樣本的只需將拭子伸入約2厘米，而鼻咽拭子則需深入多厘米，會引致不適，取咽喉樣本亦可能會引致噁心，採樣的醫護有一定程度風險，需穿好防護裝備。

至於早前較廣泛在高風險群組應用的深喉唾液樣本測試，他稱好處是不須他人協助採樣，但有人未必懂得吐出深喉唾液。他續指，本港自二、三月起已用深喉唾液測試，疫情一直控制得很好，認為第三波疫情與採樣方式無關。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼