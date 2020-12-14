黃之鋒周庭判囚　網傳被送「再教育營」　警譴責造謠抹黑

黃之鋒、林朗彥及周庭月初因去年「6.21」包圍警察總部案，分別被判入獄13個半月、7個月及10個月，事件引起國際廣泛關注。在社交網站Twitter，有外國網民上載一段片段，指黃之鋒等三人被送到「再教育營（re-education camps）」，貼文至今獲2萬人讚好、1.5萬人轉載。 警方今天（14日）發文，稱留意到Twitter流傳一段短片，貼文稱有人從香港被送往「再教育營」（re-education camps），警方嚴厲譴責有人造謠抹黑警隊，「對於有人公開說謊，揑造事實，造謠抹黑香港警隊，警方表示憤慨，並嚴厲譴責此等不負責任的行為。」

貼文至今有120萬人觀看、2萬人讚好及1.5萬人轉載。

一名外籍人士在Twitter上載黃之鋒等三人由囚車送到收押所的片段，指黃之鋒等三人的朋友和家人看著警方以車輛將三人送到「再教育營」。貼文至今有120萬人觀看、2萬人讚好及1.5萬人轉載。

警方發聲明，稱留意到Twitter流傳一段短片，附以評論指有人從香港被送往「再教育營」（re-education camps）。 警方嚴正澄清相關指控為子虛烏有，又上載相關片段，指實為三名犯人於12月2日被囚車押解離開西九龍法院的情況，當天三名犯人分別承認「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪及「組織未經批准集結」罪，被判入獄7個月至13.5個月。

警方續稱：「對於有人公開說謊，揑造事實，造謠抹黑香港警隊，警方表示憤慨，並嚴厲譴責此等不負責任的行為。」