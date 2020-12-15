陳恒鑌望接種疫苗後能通關　鄺葆賢指未知疫苗效果　憂反攻內地

特首林鄭月娥早前公布，政府已跟兩間藥廠達成採購協議，中國科興可供應750萬劑滅活疫苗，首批100萬劑可望最快明年1月到港；復星醫藥及德國藥廠BioNTech亦可供應750萬劑信使核糖核酸（mRNA）疫苗。疫苗採購進展公布後惹起社會爭議，林鄭今早（15日）出席行政會議前見記者時，批評有人「惡意造謠」及將事件政治化。 民建聯立法會議員陳恒鑌出席港台節目《視點31》時表明會率先接種疫苗，以向社會展示有接種的需要，令生活回復正常，盡快通關恢復兩地居民往來。身兼公立醫院醫生的九龍區議會副主席鄺葆賢則表示，醫生最終都有需要接種，但最快到港的科興疫苗第3期臨床研究結果仍未出爐，要視乎疫苗的效果及副作用再決定。她又指出，一些已接種疫苗人士的鼻腔內仍可找到病毒，是否具傳染性仍是未知之數，憂慮接種疫苗後隨即通關反而會「反攻」內地。

林鄭稱有人將疫苗政治化 鄺質疑政策不科學

對於林鄭批評有人將疫苗政治化，鄺葆賢反駁指新加坡訂購的疫苗與香港一樣，當地國民同樣關注是否能選擇，並非政治化的問題，認為政府應更科學化地解釋各種風險。 她又批評，林鄭強調曾參考專家意見，但過往她的表現均令人感到她不接受專家意見，例如2月不讓官員戴口罩，「戴咗都要除返」，到現在有強制口罩令，令人質疑政策是否科學化；第三波爆發證實免檢疫海員有關、第四波爆發亦牽涉尼泊爾免檢疫人員，政府卻沒有正視封關的急切性。鄺葆賢又引述林鄭今早稱是邊學邊做，「人命黎㗎」，希望不會再有人無辜受害。

鄺指建制派抄民主派意見 陳：我冇抄

陳恒鑌就反駁指，之前有人戴口罩是為了堵路、放火，與防疫不同，鄺葆賢駁斥是陳恒鑌「一見到口罩就覺得人犯案」。陳恒鑌表示，政府抗疫工作的反應的確可以更快，例如安排專車接送抵港人士到酒店檢疫，延至22日才實施。鄺葆賢就稱，同樣的意見民主派提出是別有用心，但建制派提出的建議「有九成都係抄緊我地」，例如九龍區議會1月時已提出專車專送，陳恒鑌笑稱「唔好意思，我唔識你，冇抄過你地嘢」。

陳恒鑌又重申，全民檢測是最好的處理方法，以找出隱形傳播鏈，惟即使有內地支援，實施時亦有人抹黑，將抗疫政治化。鄺葆賢稱要視乎成本效益，陳恒鑌質問內地支援有何成本，鄺反駁指場地、人手都是開支，「係咪人地出雞你出豉油，啲豉油唔洗錢先」，認為全民檢測過於「漁翁撒網」，可將資源投放在更有用的地方，例如投放在特定群組。