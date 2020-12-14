新冠肺炎疫苗｜政府：採購基於科學實據　斥造謠者罔顧公眾利益

政府日前公布預先採購三款新型冠狀病毒肺炎疫苗，包括科興控股滅活疫苗、復星醫藥／德國藥廠BioNTech核酸疫苗，以及阿斯利康／牛津大學病毒載體疫苗。政府今晚（14日）發聲明指，採購是經參考專家就候選疫苗的意見，以及考慮疫苗的供應量及時間、物流和儲存辦法等因素後達至的決定。當局強調，疫苗採購決定完全基於安全、效用、質量及供應，絕對不涉任何政治因素。

政府預先採購三款新型冠狀病毒肺炎疫苗，包括科興控股滅活疫苗、復星醫藥／德國藥廠BioNTech核酸疫苗，以及阿斯利康（AstraZeneca）／牛津大學病毒載體疫苗。（資料圖片）

指四種不同技術平台各有可取之處

政府指，有社交媒體傳言指政府訂購疫苗屬於政治決定，並藉此對內地或個別公司進行利益輸送，當局批評有關傳言純屬造謠，造謠者居心叵測並罔顧公眾利益。

疫苗主要分為四種不同技術平台，包括滅活、病毒載體、核酸，以及蛋白質亞單元，政府稱，就上述技術平台及每個技術平台中基本已進入第三期臨床研究的候選疫苗，當局已諮詢衞生署轄下傳染病科學委員會及四名防疫抗疫專家顧問的意見。政府引述專家指，每個技術平台各有可取之處，亦了解政府應採購來自不同疫苗製造商及不同技術平台的候選疫苗，並採購足夠劑量供應最少全港兩倍人口，以分散風險並確保有足夠的疫苗供應全港市民。

政府：絕對不涉任何政治因素

政府指，採購該三款疫苗是經參考專家就候選疫苗的意見，以及考慮到疫苗的供應量及時間、物流和儲存辦法等因素後達至的決定，而相關決定完全基於安全、效用、質量及供應，絕對不涉任何政治因素。政府認為，有言論散播虛假消息或企圖把公共衞生議題政治化，將會嚴重打擊社會同心合力對抗疫情的團結。

政府預先採購三款新型冠狀病毒肺炎疫苗，包括科興控股滅活疫苗、復星醫藥／德國藥廠BioNTech核酸疫苗，以及阿斯利康（AstraZeneca）／牛津大學病毒載體疫苗。（資料圖片）

政府發言人強調，所有疫苗必須先符合相關程序，包括通過第三期臨床研究，以及獲得當地藥物監管當局和本港即將透過緊急立法批准緊急使用，以確保疫苗的安全、有效和質素。由於全球就疫苗的競爭十分激烈，初期供應緊絀，政府一方面爭取早日有疫苗送抵本港，並繼續與疫苗製造商商討預先採購協議，另一方面會繼續基於最新的科學實證和臨床數據，再徵詢專家意見，敲定疫苗接種計劃的具體安排，盡早為市民接種。