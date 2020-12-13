新冠肺炎．拆局︱疫苗爭議政治化　醫護界將成下一「戰場」？

新冠肺炎疫情未有止息跡象，特首林鄭月娥於前日（11日）公布與兩間藥廠簽訂協議，將優先採購約1,500萬劑疫苗，其中首批100萬劑疫苗，可望最快明年1月到港。這原本對於防疫抗疫是天大的好消息，然而環顧兩日以來，政府對於疫苗來源說法前後不一，不同政治陣營人士又分別利用疫苗議題，作一些相當政治化的論述，議題似有轉移焦點的現象。 防疫抗疫是目前社會頭等大事，一些無謂的政治爭拗，會轉移大眾視線，甚至引起不必要的恐慌或仇恨情緒，降低防疫抗疫政策的成效。港府必須正視這顆潛在的「政治炸彈」，盡快為議題降溫。其中，一個與抗疫息息相關的社會界別，對於疫苗的取態，隨時引起另一場政治風波……

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最先一批科興疫苗產自中國 有民主派質疑安全

12月11日，林鄭月娥於記者會上宣布與兩間疫苗製造商達成協議。其一是中國科興控股生物技術公司（Sinovac），首批100萬劑最快於明年1月到港；其二是上海復星醫藥／德國藥廠BioNTech／輝瑞藥廠，首批100萬劑最快於明年第一季到港。至於第三間正洽談中的製造商，則是AstraZeneca跟牛津大學共同研發。日後如參與政府的疫苗接種計劃，市民不可自行選擇接種哪一種，林鄭呼籲市民以客觀科學的方法看待，不要政治化。

事實上，自疫苗進展公布以來，多名民主派人士都對疫苗安全提出質疑。如民主黨前立法會議員鄺俊宇於YouTube片段提到，在政府公布更多資訊前，未能對之投下信心一票；公民黨前立法會議員譚文豪也在fb揶揄指「香港人以為有得揀？」並加上標籤「#留名等睇林鄭身先士卒打愛國疫苗」，為疫苗議題添上政治色彩。

當然，現階段沒有人能拿出確切證據證明哪些疫苗安全有效、哪些可能有危險。不過，當疫苗連完整臨床科學數據都未有，已有多名政界人士潑冷水，肯定不是好的現象。

政府解釋不清疫苗來源 加劇政治質疑

事實上，疫苗來源引起民主派的質疑，一定程度上也是政府自找麻煩。事源林鄭前日最初指其中一款mRNA疫苗是上海復星醫藥／德國藥廠BioNTech／輝瑞藥廠，但同日晚上約11時，政府發新聞稿指該疫苗為復星與BioNTech合作研發，輝瑞只是「BioNTech中國大陸及港澳台地區以外區域的合作夥伴」。不過政府當時未有清楚說明該mRNA疫苗產地，有意見質疑到底實際上是否復星生產。

翌日早上，食物及衞生局局長陳肇始於電台節目中表示，疫苗是「有同輝瑞一齊合作研發」，和前一晚新聞稿又有出入，她又指「我哋傾協議主要就同復星傾，而疫苗係歐洲製造嘅，所以我哋提及係復星同BioNTech。」

同日晚上，復星回應查詢時確認相關的mRNA疫苗將於歐洲生產。政府方才發稿補充實際分工細節：「復星醫藥為德國BioNTech在中國的戰略合作夥伴，雙方將共同在中國大陸及港澳台地區開發、商業化基於BioNTech專有的mRNA技術研發、針對新冠病毒的mRNA疫苗產品。根據協議約定，為本次合作之開發、商業化目的，復星醫藥產業將負責推進該產品於中國的臨床試驗、上市申請、市場銷售；BioNTech將負責提供區域內臨床試驗申請所需的技術材料和臨床前研究資料、配合區域內臨床試驗，並供應該等臨床試驗及市場銷售所需的產品。」

政府兩日內對疫苗來源出現4種不同的說法，最後一次才明確道出分工，這種「唧牙膏」式的回應，造成外界對疫苗來源的資訊嚴重混亂。鄺俊宇在YouTube片段質問：「到底你（政府）知唔知自己買緊乜（疫苗）？」他又認為，公共政策在發布的一刻，就要解釋清楚所有可能會帶來混淆的細節，否則會降低公眾的信心。

李梓敬煽風點火 呼籲向袁國勇「寫四個字」

於建制陣營方面，亦有部分人擺出「戰鬥姿態」。例如風格「極藍」的新民黨成員李梓敬，於社交網留言指「政府快啲安排市民打中國製疫苗！」、「嗰啲話唔打中國制（按：製）疫苗嘅小黃人，唔該掉晒屋企 Made in China 嘅產品先，跟住再掉埋自己，因為你自己都係 Made in China。」似是將疫苗變成一種政治立場的宣示。

他又對港大微生物學系講座教授袁國勇「翻舊帳」，截圖引述袁於今年5月接受傳媒訪問時提到「即使有疫苖出現，自己也不會即時接種，須先了解副作用」的說法，並叫網民「大家留言，寫四個字比（按：俾／畀）佢。」雖然李梓敬沒有明言是哪四個字，但從語境看來肯定不是什麼好字眼，甚至容易令人聯想到某些粗言穢語。最終帖文下方的留言，亦大部分是惡毒咒罵袁國勇。

撇開而言，袁國勇這人政治色彩並不濃厚，予公眾印象就是一名專注研究的科學家，只不過對比起另一些醫學專家如港大醫學院院長梁卓偉，袁對外發言時政治敏感度未必太足夠，客觀上容易得罪不同陣營。例如今年3月，袁國勇連同徒弟、港大微生物學系名譽助理教授龍振邦以《大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘》為題撰文，提到病毒的確來自湖北武漢，並質疑中國傳統「食野味」文化乃疫情起源，必須改正。文章引來親中派輿論攻擊，袁同日晚上表示撤回文章。

回看疫苗爭議：首先，袁國勇沒有言明完全不打疫苗／不打特定地方出產的疫苗，而且亦有提出科學上的理據，即要先注意副作用和安全問題，由始至終不涉政治立場；其次，這是袁國勇於5月發表的言論，當時社會都沒有預期疫情會持續這麼久，時至今日情況可能有變。只不過，這些灰色地帶很容易被政客利用、偷換概念，鼓動群眾的情緒和仇恨心理，將一些抗疫議題不必要地政治化。

▼疫情初期醫護界一度罷工要求封關▼

醫護界具「帶頭作用」 處理不當或再引政治風波

此外，當疫苗運抵香港可準備接種時，醫護界別的取態，有機會釀成另一個政治風波。

據林鄭所言，醫護人員、長者、院舍員工等，將是首批接種疫苗的人士。其中，醫護人員在前線照顧病人，屬高危群組，如果出現有效疫苗，即使並非強制，道義上他們也有責任接種，防止交叉感染，這在邏輯上沒有任何問題。

不過潛在爭議在於，現時香港醫護界，尤其前線醫護，向來被認為是「較黃」的界別，不滿政府的決定時會較傾向反抗，屬建制派眼中釘。今年2月疫情初期邊境管制爭議中，亦有前線醫護團體發動罷工，要求政府封關，前後8千多人參與，是疫情爆發後首場大型政治風波；今年9月的普及社區檢測計劃，亦有醫護團體以檢測過程的安全、DNA去向不明等理由，呼籲「杯葛」檢測，議題被嚴重政治化。

發展到今日，當疫苗面世，於這種政治氣氛下，如果出現醫護人員因抗拒中國製疫苗而集體拒絕接種的情況，即使只是「自願」下的選擇，醫護作為專業人員，也可能對社會釋出訊息：「連醫護自己都不打，怎麼說服我去打？」這極可能令更多市民認為疫苗安全真的有問題，從而拒絕接種。可是若強制醫護接種，又可能引起更大爭議。

有多名前線醫護人員向《香港01》反映，不少同工也明白到，如果有疫苗而選擇不接種，有機會被質疑作為醫護的專業水平。只不過，現階段無法確定疫苗安全性，也無法選擇所接種疫苗的產地，最後都有可能「半推半就」之下，「被自願」前往接種，這是一個兩難境地：一方面是自身安全，另一方面是考慮自身身份。

可以預期，疫苗接種問題，將會是繼年初封關爭議、是否參與普及社區檢測後，另一次涉及醫護界的潛在政治風波。或因如此，林鄭月娥昨晚於fb發帖提到「只要有任何一款新冠肺炎疫苗在香港核准作緊急使用，我和團隊會第一時間接種」，相信也是希望挽回公眾對疫苗信心的表現。但到底如何和醫護界有效溝通，似乎是日後疫苗接種工作一個必然要觸及的議題。