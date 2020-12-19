民政署稱無意圖打壓　民主派區議員斥聲明嚴重失實、署方阻撓抗疫

民政事務總署日前發表聲明，就地區民政處與區議會的合作關係被惡意渲染，作出嚴正澄清。發言人強調，沒有任何意圖打壓區議會，全力支援地區抗疫撥款申請，在過去2個月已提供合共約1,700萬個口罩，給予包括區議會在內的機構。 18區民主派聯絡會議今日（19日）召開記者會，批評署方的聲明多處嚴重失實、避重就輕，意圖誤導公眾。沙田區議會副主席黃學禮指，該區沒有議員收過民政署的口罩，自己更收到署方信件，表明拒絕支援區議會購買口罩，因為市面已有供應，政府亦有派發。黃學禮批評，署方政治掛帥、拒絕合作，為打壓區議會連防疫及市民的安全都不顧。 會議輪任召集人、離島區議員梁國豪亦斥，民政署將口罩率先分發予親政府組織，及由落選建制組成的分區委員會，質疑政府是要誤導市民區議會不做民生工作。東區區議會副主席趙家賢就形容，政府「只許官府派發防疫物資，不准區議會舉行防疫活動」，不希望政府以「一千次大話說成真理」為座右銘。

區議員3月通過招標購口罩 批署方一直拖延

會議批評，署方派發口罩的方式違反基本的公平原則，分發數量未有根據區議會行政區的人口編配；署方同時亦阻撓區議會購買口罩，部分區議會早於3個月前通過招標，總署卻一直拖延執行。元朗區議會主席黃偉賢表示，曾有非政府組織願意為區議會購買口罩，卻收到署方電話，暗示組織申請興建的綜合大樓政府正在審批，着組織「諗清楚」，令雙方合作告吹。

區議員視像開會 署方拒準備文件及紀錄

灣仔區議會主席楊雪盈亦表示，該區通過購買口罩的議程後，秘書處致電指不批准及截停招標，需交由總署研究。她批評，區議會面對疫情一直快速支援，政府非卻要採取不合作的態度，民政局局長徐英偉更不斷抹黑，行為不齒。楊雪盈又提到，區議會以Zoom會議保持運作，署方拒絕準備文件及作會議紀錄，質疑立法會亦有視象會議，為何署方拒絕配合，「係咪覺得區議會係競爭對手，做到嘢政府就會冇面？」

油尖旺區議會主席余德寶則斥責署方指鹿為馬，令人汗顏。他引述徐英偉指，若區議會願意遵守條例，會有很多合作空間，但區議會即使跟足程序購買口罩，署方同樣阻撓。對於徐英偉自言過去經常與區議會溝通，他就反駁指對方沒有出席過任何區議會會議。余德寶又批評，近日政府不斷放風指要區議員宣誓，甚至會出手DQ，但從來有權DQ議員的都不是政權，而是選民。

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對許智峯離港感驚訝 鄭麗琼：議席只能自動喪失

前立法會議員許智峯早前宣布離港，赴英國「打國際線」，並稱可能永遠不會返回香港。許智峯目前仍為中西區區議員，民政事務局早前已表示，會暫停發放他在12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額。至於許的議員資格，局方就稱根據《區議會條例》，如區議員連續4個月沒有出席有關區議會的會議，而又沒有在限期前取得區議會的同意，則會喪失餘下任期中擔任議員的資格。

中西區區議會主席鄭麗琼對許智峯的離開感到驚訝，「我都係睇報紙先知」。她又解釋，議員只有兩種情況可獲區議會同意而缺席，一是生病或懷孕，二是以區議員身份出國進行公務探訪。而許智峯在結束丹麥的公務探訪行程後，已表明流亡，其後更轉往英國，故區議會無法接受他缺席，只能讓議席自動喪失。中西區將於1月舉行會議，換言之許的議席預料會在5月喪失。