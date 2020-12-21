抗疫基金｜多個界別工會請願　要求政府加碼直接援助僱員

立法會財務委員會今日（21）召開會議審議第四輪防疫抗疫基金，多個界別的工會在政府總部外請願，要求政府向僱員提供直接援助。 另外，十多架旅遊巴在立法會外響咹慢駛，抗議政府抗疫不力，要求政府援助業界。部分旅遊巴車窗貼上「封關三百日，政府援助不可少」、「立即強制檢測，徹底清零，恢復通關」等標語。

服務業總工會屬會商業機構及家居服務從業員協會、香港美容健體專業人員總會及香港推拿理療專業人員總會到政府總部外請願。工會代表指，家務助理、美容業界及推拿業人員多為自僱人士，沒有強積金戶口，未能受惠於過去三輪防疫抗疫基金，促政府即時向沒有強積金戶口的自僱人士發放一次性7500元津貼，並推出每月上限9000元的失業/停工現金津貼，為期半年。

香港民用航空事業職工總會指，政府過去數輪防疫抗疫基金只資助航空公司，機場員工未能受惠，過去兩周業界出現裁員潮，近千人被解僱，要求政府向航空業工人發放10000元現金援助，又促請機場管理局和僱員再培訓局為航空業工人開辦更多帶津貼的培訓課程，並提高培訓津貼。

香港康樂體育專業人員總會要求政府優化防疫抗疫基金的申請要求，容許健身或體育教練以出糧紀錄或教練證書等證明合資格申請。