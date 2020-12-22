抗疫基金4.0｜葉劉稱建制派「含怒投票」　批官員離地偏幫大企業

立法會財委會昨天（22日）以32票贊成、1票反對和3票棄權通過64億元的第四輪防疫抗疫基金撥款，其中工聯會麥美娟、陸頌雄和郭偉强因不滿基金未有協助打工仔投下棄權票，反對票則來自熱血公民鄭松泰。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今日在社交網提到，支持撥款申請只是「含怒投票」，表明對於基金偏重飲食業、傾斜大企業、忽略周邊行業、無視政策漏洞的做法十分不滿，是為「不患寡而患不均」，她和很多建制派都非常不高興。

葉劉昨日在會上多次質問政府援助措施的漏洞問題。（立法會直播截圖）

斥政府忽視周邊行業

葉劉淑儀指出，64億撥款總額當中，單是飲食界已佔去34億，但其實疫情下受影響行業甚多。她引述政府官員指，是次撥款是幫助一些被政府勒令關閉或受其收緊限制措施影響的「表列處所」，但其實不少周邊行業也受嚴重影響，如運輸署暫停辦公，不少教車師傅因此失業、入境處暫停部分服務，附近提供拍攝證件相片服務的店舖也受到影響、靠私人派對演出賺取收入的自由音樂人，已經接近一整年沒有收入，政府卻置之不理。

具體援助方法上，飲食業分為四類牌照資助方法，以處所面積計算，700平方米以上處所可取得50萬援助，葉劉認為這明顯傾斜大企業，但政府理應是援助市面上大部分中小微企。

她引述近日曾探訪的西九龍中心美食廣場熟食檔負責人指，完全得不到援助，原因是其新業主在中心七樓及八樓，以「樂好有限公司」持有6個「食物製造廠」牌照，後將其劏開大約四十間小型食肆。葉劉指，這些食肆明顯經營堂食，反問他們是否違反牌照條件，食環署又為何不到場執法。

政府未能提供補救方案

葉劉反映，持有「食物製造廠」處所可出售刺身、壽司、不經烹調的食物或午餐飯盒等食品，但食環署署長劉利群昨日卻於會上解釋，這類牌照所涵蓋地方是純粹製造食物而已，到場光顧食客只可以外賣不准堂食。葉劉批評，署長如此「懵然不知」的回應，令其覺得政府甚為「離地」。

此外，葉劉反映由於這類熟食檔規模甚小，通常都是店主加一名僱員，甚至是家庭式作業，但其實他們才是最需要援助的一群，偏偏在現行安排下未能受惠於政府推出的保就業計劃。葉劉淑儀批評，政府這些真正有需要人士不聞不問。她提到，劉利群在會上只是不斷解釋發牌條款，忽視了西九龍中心新業主利用此灰色地帶「走法律罅」，取得最容易申請的牌照後，將舖面劏開分租予數十間食肆，大賺租金，可是一眾租戶卻被蒙在鼓裏，得不到政府分文援助。

葉劉批評，直至昨日會議完結，政府依然未能提供任何補救方案，她與很多建制派議員均對此感到可悲，同時亦非常憤怒，議案表決時他們都是「含怒投票」，以示不滿。