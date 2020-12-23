傳人大常委會整頓區議會及選委會　涂謹申：北京要絕對控制權

人大常委會正在北京開會，有傳將討論整頓本港區議員，例如DQ民主派區議員，立甚至取消117個區議會選委議席。民主黨區議員涂謹申今早（23日）在電台節目指，中央可能是擔心對港的絕對控制權受影響，並不放心。 涂謹申指，選舉委員會本來就有區議會職位在內，用意是選委會更具代表性，加上本來預料區議會一定由建制派控制，亦算有間接代表性，但中央若是為了絕對控制而推出措施，是「撕破了面皮」。

涂謹申認為，今次傳出風聲或者是正蘊釀意見，未知最終會否成事。他推測，北京原本認為區議會一直被建制派操控，但在民主派奪得區議會大部分議席後，影響了區議會的絕對控制權，可能對此不放心。他舉例指，現時未知特首林鄭月娥會否連任，但她上屆得777票，如果選委會中少了來自區議會的一百多票，加上建制派又對林鄭批評不少，「即使要她連任，亦要（確保）她可以連任。」

《基本法》第97條提到成立中提到成立區議會的條文，當中指特區可成立非政權性的區域組織，負責文化、康樂、環境衛生等服務。被問到這是否代表區議會無權選特首時，涂反指，有關說法可被中央作任何解釋，「任他說的」。

涂謹申推測，中共認在民主派奪得區議會大部分議席後，影響了對區議會的絕對控制權，可能對此不放心。（資料圖片）

對於有指北京考慮取消立法會「超級區議會」議席，曾任兩屆「超區」議員的涂謹申指，過去兩屆選舉已證明建制派無法取得過半數的三席，質疑中央歸根到底是希望絕對控制立法會，加上該議席屬於功能界別，北京可能擔心分組投票時建制派會輸。提到有關議席可如何補充，涂謹申相信中央對「一會一票」式的功能團體較有信心，故有機會新增類似選舉辦法的議席至立法會內。

涂謹申稱，中央已不重視本港民意，有軍隊、警察又有國安法對付本港問題，認為中央不會再放寬本港選舉制度。