人大料出手DQ區議員　羅健熙批民主「開倒車」：政府會被民意反噬

人大常委會正在北京召開，《香港01》昨日報道，北京將出招處理今屆區議會問題，包括列明區議員須宣誓，屆時料有大量民主派區議員被DQ，之後甚至不作補選，可能直接由港府委任地區人士出任議員填補空缺。 民主黨今日（23日）召開記者會回應，主席羅健熙強調，任何民選議員均不應由政府褫奪資格。對於有傳政府將直接委任，羅健熙批評是民主「開倒車」，市民的民意代表一旦被取消資格，只會引來更大的不滿，對政府不會有好處，而是如03年般被社會反噬。

民主黨新任主席羅健熙批評，北京是輸打贏要。（資料圖片／余俊亮攝）

現時區議會版圖下，民主派可全取117個特首選委席位，足以左右2022年的特首選戰，但據報北京將啟動程序，取消117個由區議員互選產生的選舉委員會議席。



羅健熙指，若消息屬實北京是「輸打贏要」，當制度對中央有利時就用盡。民主黨副主席、觀塘區議員梁翊婷批評，有關做法如 「公我贏、字你輸」，雖未有能力改變事實，但有需要讓港人看到中央如何輸打贏要。

就區議員的宣誓可能會被指與過往言行不符，立法會前議員、另一民主黨副主席林卓廷表示，不應以議員過往的言行作憑據，每個人都可以放棄過往的政治理念，如基本法委員會副主任譚惠珠於回歸前，都要求延續英國殖民地統治，現在亦可回歸祖國懷抱。他又批評，由政府委任地區人士，意即落選建制可以無限敗部復活，形容是極其荒謬，比80年代的區選更為敗壞。

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總辭回應DQ？ 羅健熙：用最好方法保留民主能量

被問到會否考慮總辭，羅健熙稱，需要與黨執委及其他區議員再作討論，但強調會盡所能突破困境，用最好的方法保留民主能量。梁翊婷就指，區議員大方向上同意未來將面對以年計的強力打壓，在黑暗的時間要用最大力量去保留現有實力。

至於若被要求宣誓會否跟進，羅健熙指，參選表格上已簽署過與宣誓內容類似的聲明，認為宣誓是多此一舉，「宣多次都冇乜大分別」。梁翊婷稱，對於必須做的事如宣誓，是否一定要以抗爭角度反抗，可再作討論。