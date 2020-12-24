政府委任廉署委會非官方成員　廖長江、陳克勤、石禮謙連任

政府今（24日）宣布，行政長官委任及再度委任四個廉政公署諮詢委員會成員，包括貪污問題諮詢委員會、審查貪污舉報諮詢委員會、防‍‍止貪污諮詢委員會和社區關係市民諮詢委員會，以及廉政公署事宜投訴委員會的成員。有關任期均由2021年1月1日起生效，為期兩年。其中行政會議成員廖長江連任為貪污問題諮詢委員會主席，立法會議員陳克勤、石禮謙分別連任該會成員。

行政長官再度委任行政會議成員廖長江議員為貪污問題諮詢委員會主席。立法會議員陳克勤及石禮謙，以及周雯玲獲再度委任為該會的成員。行政長官亦委任一名退休高級公務員區璟智為該會的新成員，她現時擔任協青社執行委員會的委員。

貪污問題諮詢委員會就任何有關香港的貪污問題向廉政專員作出建議，並會監察廉政公署在執行職務、人手編制及行政事務方面的政策。

許樹昌、彭韻僖成為審查貪污舉報諮詢委員會成員

政府再度委任立法會議員陳振英，以及林定國、黃天祐博士和袁淑琴為審查貪污舉報諮詢委員會的成員。許樹昌、江智蛟、藍凌志、李彭廣及彭韻僖獲委任為該會的新成員。

防止貪污諮詢委員會方面，行政長官再度委任陳嫣虹、張耀堂、朱永耀、賴旭輝、胡立基及楊詠珊為防止貪污諮詢委員會成員。陳美寶及江玉歡獲委任為該會的新成員。

另外行政長官再度委任陳浩庭、陳婉玲、馮應謙、許迅、葉傲冬、莫漢輝、吳錦華、彭穎生、董一岳及黃偉傑為社區關係市民諮詢委員會的成員。朱子穎獲委任為該會的新成員。

最後，行政長官再度委任姚建華為廉政公署事宜投訴委員會的成員，而李律仁獲委任為該會的新成員。李律仁是資深大律師及香港金融發展局的主席。