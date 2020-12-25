林鄭聖誕到訪病毒檢測化驗所　社區檢測中心已為50萬人檢測

今日（25日）是聖誕節，特首林鄭月娥到訪5間協助政府推行新冠病毒檢測工作的私營化驗所，了解後勤工作，並向當值的員工送上節日祝福。 林鄭在食物及衞生局局長陳肇始陪同下，先後到訪5所檢測承辦商化驗所，了解檢測工作的工序和流程、儀器和人手、每日檢測量和其他營運情況。 政府表示，自11月中以來，社區檢測中心及流動採樣站已為50萬人次進行檢測，找出超過600個個案供衞生防護中心跟進。此外，部分化驗所亦承接為有關部門提供特定群組的檢測服務。

該五間承辦商包括華大基因、香港分子病理檢驗中心有限公司、金域檢驗（香港）有限公司、安球醫學化驗所有限公司和Prenetics。它們除營運全港共19間社區檢測中心，每日可提供超過2萬次總檢測容量外，亦會按政府要求，於有較多居民確診的地區安排流動採樣站，提供免費檢測服務，讓居民或自覺有較高感染風險的人士接受檢測。

林鄭感謝各承辦商在節日中繼續辛勤工作

林鄭感謝各承辦商的人員在節日中繼續辛勤工作，並在過去一段時間全力支持政府抗疫，特別是在某地區或屋苑出現爆發時，迅速支援當區的檢測工作，包括設立採樣站或派出流動檢測車。林鄭欣悉各承辦商不斷繼續研發新檢測儀器、試劑和快速檢測方法。

林鄭說，現時公共及私營化驗所每日的最高檢測量，已經大幅度增加至每日約10萬次（未混樣），政府會繼續積極用好現有的檢測能力，進一步擴大社區檢測規模，讓「須檢必檢」、「應檢盡檢」和「願檢盡檢」的策略發揮更大效用，盡早識別患者，中斷社區傳播鏈。