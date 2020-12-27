公務員宣誓〡聶德權：有公務員盼快點宣誓　下月發通告交代安排

全體副局長、政治助理、常秘及部門首長早前完成宣誓，擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區。公務員事務局局長聶德權接受《深圳衛視》專訪時表示，下個月會向現職公務員發通告，交代具體簽署聲明的安排。 聶德權指，如果有公務員拒絕簽署聲明，局方會給予一個申辯機會，讓其解釋為何拒簽，然後根據現有機制處理，考慮有關人士是否應離開公務員隊伍。他又稱，有關人士在簽署聲明後違反誓言，則涉及不當行為，如行為違法，將按照法律程序跟進處理；如行為違反規則或公務員操守，就會按照紀律程序處理。

今年4月，公務員事務局局長聶德權在行政長官林鄭月娥（右）監誓下宣誓就職。（政府新聞處）

聶德權稱，公務員是特區政府政治體制的重要一部分，他們理應支持特區政府施政，肩負起《基本法》落實一國兩制方針的責任。聶德權相信公務員宣誓是一個確認和承諾，有助加強特區政府的有效管治，亦是社會、國家和市民對公務員的期望和要求。聶德權又指，不少同事和團體都支持簽署聲明。他稱，回看自己在2017年7月1日的宣誓畫面，深深感受到一份重大的責任和使命。他又稱，部分常任秘書長、部門首長及同事認為宣誓是基本要求，甚至主動提出希望能夠快點宣誓。

香港深圳兩地目標一致 冀疫情受控及個案「清零」

多名政府官員早前到深圳與國家衞健委官員及專家會面，就疫情發展和防疫措施交流。聶德權指，兩地人員就內地健康碼和疫苗等議題展開交流，強調兩地目標一致，希望疫情盡快受控及個案「清零」，以便早日進行跨境往來及通關。

負責統籌疫苗接種計劃的聶德權稱，醫院和安老院舍、私人診所將會提供疫苗接種，政府亦會設立接種中心，有關人手和流程的前期工作已開始，稍後會配合疫苗到港時間，盡快展開接種工作。聶德權強調，中央一直支持香港的抗疫工作，如今年9月有500多名內地支援人員到港參與實驗室檢測計劃，他相信中央會支持香港在疫苗方面的工作。