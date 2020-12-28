蕭若元除罩拍片有手尾跟　台高鐵嚴正譴責　向警舉報兼要求賠償

備受「黃營」網民歡迎、人稱「蕭生」、「燒山」的蕭若元雖已移居台灣，但仍經常在Youtube頻道拍片，評論本港時政。有台灣媒體收到讀者投訴，指蕭若元乘搭台灣高鐵期間，除下口罩拍攝短片，短片長達18分鐘。 蕭若元昨天（28日）就事件誠懇道歉，不過台灣高鐵公司今天（28日）發聲明，嚴正譴責蕭若元違反政府防疫規定，亦已違反高鐵設施內拍攝之相關規定，並影響旅客健康安全之虞，要求其影片下架並將求償相關費用，高鐵公司已主動向警察單位及主管機關檢舉其違反防疫規定，以捍衛公司及旅客權益。 根據台灣交通部月初公布「四大防疫指示」，在台鐵、高鐵車站的場站區域範圍，民眾必須戴口罩，勸導不聽者最高可罰新台幣1.5萬元。

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台高鐵：主動向警察單位檢舉

台灣高鐵公司今天發聲明，指香港名嘴蕭若元日前在未向公司事先申請，並取得同意之情況下，逕自於高鐵列車車廂內錄製影片，且未佩戴口罩，違反政府防疫規定，後續則將影片上傳至YouTube「謎米memehongkong」影音頻道，作為商業使用。高鐵公司嚴正譴責蕭若元，指舉措已違反高鐵設施內拍攝之相關規定，並有影響旅客健康安全之虞，要求其影片下架並將求償相關費用，同時公司已主動向警察單位及主管機關檢舉其違反防疫規定，以捍衛公司及旅客權益。

高鐵公司強調，依照疫情指揮中心發布之「秋冬防疫專案」，旅客自進入車站即須佩戴口罩，乘車時亦需全程佩戴口罩，旅途中如有飲食需求，請遵守相關規定，並於飲食完畢仍須立即佩戴，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰；敬請旅客遵守防疫規定，保護自身與大眾健康安全。高鐵列車組員及車上保全人員於巡視車廂時，亦會注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。敬請旅客切實遵守防疫措施，共同守護台灣得之不易的防疫成果。

高鐵公司重申，針對高鐵設施內之拍攝行為，訂有相關作業規範，呼籲各界切實遵守，事先備妥相關資料提出申請，經公司核准後始得進行拍攝。若未經許可於高鐵設施內進行拍攝，一經發現，除將立即停止其拍攝行為，並將視情節輕重，循法律途徑維護公司應有權益。

蕭若元昨天（27日）在Youtube上載短片，他在片中就事件誠懇道歉，指當時有高鐵職員提醒他需配戴口罩，於是他馬上戴回口罩。他坦言：「無論如何咁做（除罩）都係唔岩，做咗一個好壞嘅示範作用」，笑言自己「為老不尊」，呼籲年輕人不要學習。

蕭若元昨天就事件道歉，指自己當時擔心在聖誕節正日沒有足夠影片上載，於是趁飲食前後的時間，補拍兩段短片，又指坐在他旁邊的只是其太太和其他網友，不過他承認：「呢啲唔係excuse（籍口）」。

蕭續指，當時有高鐵職員提醒他需配戴口罩，於是他馬上戴回口罩，又坦言：「無論如何咁做都係唔岩，做咗一個好壞嘅示範作用」，笑言自己「為老不尊」，呼籲年輕人不要學習。