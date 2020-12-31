12港人｜政法委：中國司法從不「看人下菜」　公開審判符一國兩制

10名潛逃港人昨日被深圳鹽田人民法院判囚3年至7個月，兩名未成年人獲不起訴移交本港。中央政法委微信公眾號「長安劍」撰文評論，指中國司法從不「看人下菜」，強調內地司法機關依法偵查、起訴、審理，充分保障他們應有權利，經公開審判對他們定罪量刑，形容做法既符合「一國兩制」的原則，也是法治社會的應有之義。 文章形容中國司法既講規範化、也講人性化，故12港人其中兩名未成年人，以教育為主、懲罰為輔的原則，以最大限度的保護未成年人權益，「真心希望香港的年輕人能夠把握住自己，不要被別有用心之人利用」。

「長安劍」昨晚（30日）發文指，中國法治向來寬嚴相濟、罰當其罪，指12名香港人據報曾參與「反中亂港」活動，但無論曾有什麼「案底」，他們受內地管轄的是妨害邊境管理的罪行，雖罪不可恕，但具有認罪悔罪等法定情節，同樣能被從寬處理。文章指，如果說案件有什麼「弦外之音」的話，就是中國司法從不「看人下菜」，法律面前人人平等，該寬則寬，當嚴則嚴。

文章又指，中國法治向來既講規範化、也講人性化，故12港人其中兩名未成年人，以教育為主、懲罰為輔的原則，貫穿中國司法實踐的始終，通報運用化名、聽證不公開進行、酌定不起訴等制度設計，以最大限度的保護未成年人權益。

批外國指手畫腳 圖阻中國和平崛起

文末提到，美英等國一些政客對中國司法指手畫腳，批評美國駐華大使館公然干涉中國司法主權，無理要求「立即釋放」12名港人，指偷渡犯罪是國際公認罪行，強調香港事務完全是中國的內政，任何外部勢力都無權干涉，批評一些國家肆意玩弄「香港話題」，甚至挑唆顛覆活動，把盲目的青少年當成實現自己「野望」的炮灰，將香港當成搞亂中國的「橋頭堡」，企圖阻止中國和平崛起。

長安劍最後形容，香港事務絕不容許被當做桌面上的籌碼，指懷有這種目的的人註定只能是徒勞無功。